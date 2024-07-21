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Байден заявил, что выходит из президентской гонки - РИА Новости, 21.07.2024
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20:51 21.07.2024 (обновлено: 23:44 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden--1961084040.html
Байден заявил, что выходит из президентской гонки
Байден заявил, что выходит из президентской гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Байден заявил, что выходит из президентской гонки
Президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, об этом говорится в официальном письме,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:51
2024-07-21T23:44
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, об этом говорится в официальном письме, размещенном в его соцсетях."Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока", — заявил он.Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".Он также пообещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе.Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.На этом фоне среди демократов все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается Харрис.Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Джо Байден отказался участвовать в президентской гонке в США

© AFP 2024 / KENT NISHIMURAПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AFP 2024 / KENT NISHIMURA
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, об этом говорится в официальном письме, размещенном в его соцсетях.
"Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока", — заявил он.
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Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Он также пообещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе.
Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Демократы против Байдена: сменить нельзя утвердить
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На этом фоне среди демократов все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается Харрис.
Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Биография Джо Байдена
Вчера, 21:02
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Камала Харрис
 
 
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