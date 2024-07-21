https://ria.ru/20240721/bayden--1961056141.html

СМИ: Байден предпримет последнюю попытку спасти кампанию на этих выходных

СМИ: Байден предпримет последнюю попытку спасти кампанию на этих выходных - РИА Новости, 21.07.2024

СМИ: Байден предпримет последнюю попытку спасти кампанию на этих выходных

Американский лидер Джо Байден предпримет последнюю попытку спасти свою президентскую кампанию на этих выходных, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:03

2024-07-21T17:03

2024-07-21T17:24

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден предпримет последнюю попытку спасти свою президентскую кампанию на этих выходных, передает агентство Bloomberg."Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание", — говорится в сообщении.После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис.Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.В этом случае процедура выбора нового претендента будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде демократов в Чикаго номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, чикаго