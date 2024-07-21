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В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании - РИА Новости, 21.07.2024
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17:27 21.07.2024 (обновлено: 19:39 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/aviaudary-1961059837.html
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании - РИА Новости, 21.07.2024
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании
США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:27
2024-07-21T19:39
в мире
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КАИР, 21 июл — РИА Новости. США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы)."США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф", — говорится в сообщении.Накануне вечером израильские ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена, после чего там начался сильнейший пожар. Как сообщал Минздрав хуситов, при этом погибли шесть человек, пострадали более 80, еще трое считаются пропавшими без вести.По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары. Сегодня утром хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты по целям в районе города Эйлата на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщала, что перехватила летевшую из Йемена ракету "земля — земля".Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов. Арабские и мусульманские страны, со своей стороны, не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
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в мире, сша, великобритания, йемен, ансар алла, ходейда (город)
В мире, США, Великобритания, Йемен, Ансар Алла, Ходейда (город)
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании

Al Masirah: США и Великобритания нанесли 4 авиаудара по Ходейде на западе Йемена

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель ВВС США
Истребитель ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель ВВС США. Архивное фото
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КАИР, 21 июл — РИА Новости. США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы).
"США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Накануне вечером израильские ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда на западе Йемена, после чего там начался сильнейший пожар. Как сообщал Минздрав хуситов, при этом погибли шесть человек, пострадали более 80, еще трое считаются пропавшими без вести.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары.
Сегодня утром хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты по целям в районе города Эйлата на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщала, что перехватила летевшую из Йемена ракету "земля — земля".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов. Арабские и мусульманские страны, со своей стороны, не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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