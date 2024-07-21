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В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки - РИА Новости, 21.07.2024
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22:29 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/avariya-1961092996.html
В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки
В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки - РИА Новости, 21.07.2024
В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки
ДТП с участием грузового и трех легковых автомобилей произошло в Тамбовской области, пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:29
2024-07-21T22:29
происшествия
авто
тамбовская область
тамбовский район
ford motor
kia rio
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РЯЗАНЬ, 21 июл — РИА Новости. ДТП с участием грузового и трех легковых автомобилей произошло в Тамбовской области, пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура Тамбовского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе несовершеннолетний", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале, уточнив, что два человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний. Отмечается, что в воскресенье на 20-м километре автодороги Р-208 "Тамбов – Пенза" произошло ДТП с участием грузового автомобиля IVECO и трех легковых: Kia Rio, Ford Focus и Mitsubishi L200.
https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html
тамбовская область
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происшествия, авто, тамбовская область, тамбовский район, ford motor, kia rio
Происшествия, Авто, Тамбовская область, Тамбовский район, Ford Motor, Kia Rio
В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки

В Тамбовской области столкнулись грузовик и 3 легковушки, пострадали 8 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 июл — РИА Новости. ДТП с участием грузового и трех легковых автомобилей произошло в Тамбовской области, пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Тамбовского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе несовершеннолетний", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале, уточнив, что два человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний.
Отмечается, что в воскресенье на 20-м километре автодороги Р-208 "Тамбов – Пенза" произошло ДТП с участием грузового автомобиля IVECO и трех легковых: Kia Rio, Ford Focus и Mitsubishi L200.
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