https://ria.ru/20240721/avariya-1961092996.html

В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки

В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки - РИА Новости, 21.07.2024

В Тамбовской области столкнулись грузовик и три легковушки

ДТП с участием грузового и трех легковых автомобилей произошло в Тамбовской области, пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:29

2024-07-21T22:29

2024-07-21T22:29

происшествия

авто

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тамбовский район

ford motor

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РЯЗАНЬ, 21 июл — РИА Новости. ДТП с участием грузового и трех легковых автомобилей произошло в Тамбовской области, пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура Тамбовского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе несовершеннолетний", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале, уточнив, что два человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний. Отмечается, что в воскресенье на 20-м километре автодороги Р-208 "Тамбов – Пенза" произошло ДТП с участием грузового автомобиля IVECO и трех легковых: Kia Rio, Ford Focus и Mitsubishi L200.

https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html

тамбовская область

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происшествия, авто, тамбовская область, тамбовский район, ford motor, kia rio