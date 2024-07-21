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В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 21.07.2024
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19:33 21.07.2024 (обновлено: 19:38 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/avariya-1961075335.html
В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 21.07.2024
В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:33
2024-07-21T19:38
происшествия
авто
угибдд
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону."Около 17.20 мск в воскресенье на 23-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в Прохладненском районе произошло столкновение автомашин КаМАЗ и Lada Granta. В результате, по предварительным данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и четыре пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Уточняется, что детей среди участников происшествия нет.Региональное ГУ МЧС сообщило, что для деблокировки и ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский".Это уже вторая за воскресенье крупная авария в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что на той же трассе, но в Баксанском районе республике в столкновении четырех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое попали в больницу.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, авто, угибдд
Происшествия, Авто, УГИБДД
В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

ГИБДД: в КБР грузовик столкнулся с легковушкой, погибли 5 человек

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Кабардино-Балкарской Республике - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону.
"Около 17.20 мск в воскресенье на 23-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в Прохладненском районе произошло столкновение автомашин КаМАЗ и Lada Granta. В результате, по предварительным данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и четыре пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что детей среди участников происшествия нет.
Региональное ГУ МЧС сообщило, что для деблокировки и ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский".
Это уже вторая за воскресенье крупная авария в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что на той же трассе, но в Баксанском районе республике в столкновении четырех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое попали в больницу.
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