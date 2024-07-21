В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
ГИБДД: в КБР грузовик столкнулся с легковушкой, погибли 5 человек
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Кабардино-Балкарской Республике
На месте ДТП в Кабардино-Балкарской Республике
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону.
"Около 17.20 мск в воскресенье на 23-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в Прохладненском районе произошло столкновение автомашин КаМАЗ и Lada Granta. В результате, по предварительным данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и четыре пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что детей среди участников происшествия нет.
Региональное ГУ МЧС сообщило, что для деблокировки и ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский".
Это уже вторая за воскресенье крупная авария в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что на той же трассе, но в Баксанском районе республике в столкновении четырех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое попали в больницу.