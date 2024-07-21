https://ria.ru/20240721/avariya-1961075335.html

В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 21.07.2024

В КБР грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:33

2024-07-21T19:33

2024-07-21T19:38

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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило УГИБДД по региону."Около 17.20 мск в воскресенье на 23-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в Прохладненском районе произошло столкновение автомашин КаМАЗ и Lada Granta. В результате, по предварительным данным, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и четыре пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Уточняется, что детей среди участников происшествия нет.Региональное ГУ МЧС сообщило, что для деблокировки и ликвидации последствий аварии привлекались пять человек.Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский".Это уже вторая за воскресенье крупная авария в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что на той же трассе, но в Баксанском районе республике в столкновении четырех легковых автомобилей погибли три человека, еще двое попали в больницу.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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происшествия, авто, угибдд