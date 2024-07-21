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В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель - РИА Новости, 21.07.2024
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17:56 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/avariya-1961062460.html
В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель
В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель - РИА Новости, 21.07.2024
В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель
Туристический автобус столкнулся с грузовиком на острове Керкира, водитель автобуса погиб, двое туристов ранены, сообщила пожарная служба Греции. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:56
2024-07-21T17:56
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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Туристический автобус столкнулся с грузовиком на острове Керкира, водитель автобуса погиб, двое туристов ранены, сообщила пожарная служба Греции. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах, проверяется, могли ли находиться в автобусе граждане России. ДТП произошло на трассе Керкира – Палеокастрица, на место прибыли 22 пожарных на пяти машинах. "Один мужчина погиб, женщина и несовершеннолетний получили ранения и были доставлены машинами скорой помощи в больницы", - сообщила пожарная служба. Греческое общественное телевидение ERTNews сообщило, что в автобусе находились 38 туристов. У одного из пострадавших сломана нога. Других пассажиров автобуса доставили в больницу для профилактики. Информационный портал "Прото тема" сообщил, что автобус по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшим грузовым автомобилем.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
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авто, россия, греция, афины, в мире
Авто, Россия, Греция, Афины, В мире
В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель

На острове Керкира в Греции автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Туристический автобус столкнулся с грузовиком на острове Керкира, водитель автобуса погиб, двое туристов ранены, сообщила пожарная служба Греции.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах, проверяется, могли ли находиться в автобусе граждане России.
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ДТП произошло на трассе Керкира – Палеокастрица, на место прибыли 22 пожарных на пяти машинах.
"Один мужчина погиб, женщина и несовершеннолетний получили ранения и были доставлены машинами скорой помощи в больницы", - сообщила пожарная служба.
Греческое общественное телевидение ERTNews сообщило, что в автобусе находились 38 туристов. У одного из пострадавших сломана нога. Других пассажиров автобуса доставили в больницу для профилактики.
Информационный портал "Прото тема" сообщил, что автобус по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшим грузовым автомобилем.
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