https://ria.ru/20240721/avariya-1961062460.html

В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель

В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель - РИА Новости, 21.07.2024

В Греции туристический автобус столкнулся с грузовиком, погиб водитель

Туристический автобус столкнулся с грузовиком на острове Керкира, водитель автобуса погиб, двое туристов ранены, сообщила пожарная служба Греции. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:56

2024-07-21T17:56

2024-07-21T17:56

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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Туристический автобус столкнулся с грузовиком на острове Керкира, водитель автобуса погиб, двое туристов ранены, сообщила пожарная служба Греции. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах, проверяется, могли ли находиться в автобусе граждане России. ДТП произошло на трассе Керкира – Палеокастрица, на место прибыли 22 пожарных на пяти машинах. "Один мужчина погиб, женщина и несовершеннолетний получили ранения и были доставлены машинами скорой помощи в больницы", - сообщила пожарная служба. Греческое общественное телевидение ERTNews сообщило, что в автобусе находились 38 туристов. У одного из пострадавших сломана нога. Других пассажиров автобуса доставили в больницу для профилактики. Информационный портал "Прото тема" сообщил, что автобус по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшим грузовым автомобилем.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

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авто, россия, греция, афины, в мире