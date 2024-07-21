https://ria.ru/20240721/artilleristy-1960991930.html

Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО

Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2024

Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО

Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные минометные и гранатометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:07

2024-07-21T05:07

2024-07-21T05:07

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные минометные и гранатометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение мотострелковых подразделений на одном из участков фронта в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные минометные расчеты и расчеты автоматических станковых гранатометов (АГС)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что уничтожение минометных и гранатометных расчетов позволило успешно продвинуться российским подразделениям на одном из участков фронта. "Выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли продвинуться нашим мотострелковым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html

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