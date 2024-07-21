Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/artilleristy-1960991930.html
Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО
Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2024
Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО
Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные минометные и гранатометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:07
2024-07-21T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055976_0:247:3183:2037_1920x0_80_0_0_d7158f5d33971a0e2adf1cef2eff1e06.jpg
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные минометные и гранатометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение мотострелковых подразделений на одном из участков фронта в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные минометные расчеты и расчеты автоматических станковых гранатометов (АГС)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что уничтожение минометных и гранатометных расчетов позволило успешно продвинуться российским подразделениям на одном из участков фронта. "Выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли продвинуться нашим мотострелковым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html
https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952055976_454:0:3183:2047_1920x0_80_0_0_d566883c7e8246cb0decda5c8777c05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО

МО: артиллеристы "Запада" уничтожили минометные и гранатометные расчеты ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные минометные и гранатометные расчеты ВСУ, обеспечив продвижение мотострелковых подразделений на одном из участков фронта в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц Д-30 танковой дивизии 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные минометные расчеты и расчеты автоматических станковых гранатометов (АГС)", - сообщили в МО РФ.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ
04:42
В ведомстве отметили, что уничтожение минометных и гранатометных расчетов позволило успешно продвинуться российским подразделениям на одном из участков фронта.
"Выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли продвинуться нашим мотострелковым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции", - пояснили в МО РФ.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала