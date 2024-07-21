https://ria.ru/20240721/anapa-1961029116.html
В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за жары
В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за жары - РИА Новости, 21.07.2024
В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за жары
Около 1,5 тысяч человек остаются без света в Анапе из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, все крупные аварии уже устранены, сообщили в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:12
2024-07-21T13:12
2024-07-21T13:12
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Около 1,5 тысяч человек остаются без света в Анапе из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, все крупные аварии уже устранены, сообщили в пресс-службе мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, оставшихся без электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В субботу их количество сократилось до 10 тысяч человек. "Россети Кубань" и "НЭСК-электросети" доложили, что в настоящее время все крупные аварии устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1,5 тысяч человек. Также аварийные бригады отрабатывают точечные заявки в сельских округах", - говорится в сообщении. Мэр Анапы Василий Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Также принято решению усилить работу по выявлению фактов сверхпотребления энергии. Кроме того, на заседании оперштаба мэр обратился к сетевым компаниям, заявив о необходимости увеличить в курортном городе людской и технический ресурс.
https://ria.ru/20240717/energosistema-1960369778.html
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анапа, краснодарский край
Анапа, Краснодарский край
В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за жары
Около 1,5 тысячи человек остаются без света в Анапе из-за жары