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В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 21.07.2024
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00:04 21.07.2024 (обновлено: 04:38 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/anapa-1960980243.html
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 21.07.2024
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:04
2024-07-21T04:38
происшествия
анапа
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в ряде СМИ появилась информация о сходе людей в связи с причиной отсутствия электроэнергии. "(Люди - ред.) разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - прокомментировали в мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В субботу их количество сократилось до 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии

В Анапе частично восстановили нарушенную из-за жары подачу электроэнергии

© РИА Новости / Светлана Баева Анапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о сходе людей в связи с причиной отсутствия электроэнергии.
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"(Люди - ред.) разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - прокомментировали в мэрии.
В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В субботу их количество сократилось до 10 тысяч человек.
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