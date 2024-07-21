https://ria.ru/20240721/anapa-1960980243.html

В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии

В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 21.07.2024

В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии

Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:04

2024-07-21T00:04

2024-07-21T04:38

происшествия

анапа

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в ряде СМИ появилась информация о сходе людей в связи с причиной отсутствия электроэнергии. "(Люди - ред.) разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - прокомментировали в мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В субботу их количество сократилось до 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960943544.html

анапа

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россия

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происшествия, анапа, краснодарский край, россия