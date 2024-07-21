https://ria.ru/20240721/anapa-1960980243.html
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 21.07.2024
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:04
2024-07-21T00:04
2024-07-21T04:38
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой, частично восстановлена, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в ряде СМИ появилась информация о сходе людей в связи с причиной отсутствия электроэнергии. "(Люди - ред.) разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - прокомментировали в мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В субботу их количество сократилось до 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии
В Анапе частично восстановили нарушенную из-за жары подачу электроэнергии