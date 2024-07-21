https://ria.ru/20240721/amerika-1961099278.html

Харрис не сможет стать серьезным противником для Трампа, считает эксперт

Харрис не сможет стать серьезным противником для Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2024

Харрис не сможет стать серьезным противником для Трампа, считает эксперт

Ситуация для демократов на выборах президента США после отказа Джо Байдена избираться на второй срок остаётся сложной, вице-президент Камала Харрис не будет... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:21

2024-07-21T23:21

2024-07-21T23:21

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл — РИА Новости. Ситуация для демократов на выборах президента США после отказа Джо Байдена избираться на второй срок остаётся сложной, вице-президент Камала Харрис не будет серьезным противником для республиканца Дональда Трампа, поделился мнением с РИА Новости международный эксперт из Аргентины Кристиан Ламеса. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. По словам Ламесы, решение Байдена выйти из президентской гонки связано с двумя моментами: во-первых, с громким провалом дебатов, а во-вторых - с покушением на кандидата от республиканцев, из которого Трамп вышел окрепшим. "Я думаю, что эти два обстоятельства неизбежно заставили обитателя Белого дома снять свою кандидатуру. Я думаю, что ситуация для Демократической партии остаётся достаточно сложной, поскольку считаю, что после покушения на жизнь Дональда Трампа его имидж настолько укрепился, что я не вижу особых шансов на то, что другой кандидат от Демократической партии сможет противостоять Дональду Трампу и добиться успеха", - отметил Ламеса. По мнению эксперта, "имидж Камалы Харрис слаб, ей не хватает популярности, она не лучший кандидат". Хорошим противником для Трампа могла бы быть бывшая первая леди Мишель Обама, хотя она вряд ли смогла бы отнять триумф у кандидата от республиканцев.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, аргентина, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024