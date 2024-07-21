https://ria.ru/20240721/amerika-1961097364.html

В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах

В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах - РИА Новости, 21.07.2024

В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах

Публичность проявляет слабости политика, этот фактор сказался и на решении президента США Джо Байдена не участвовать в выборах, считает сенатор Сергей Перминов. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:04

2024-07-21T23:04

2024-07-21T23:04

в мире

сша

джо байден

сергей перминов

камала харрис

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Публичность проявляет слабости политика, этот фактор сказался и на решении президента США Джо Байдена не участвовать в выборах, считает сенатор Сергей Перминов. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Публичность проявляет слабости политика - всегда. Это закон жанра. Байден вышел из гонки "благодаря" череде "случайностей" - дебаты, оговорки, покушение", - сказал политик РИА Новости. По его словам, политику США не определяет исключительно президент этой страны, ее определяют группы влияния, исходя из целого "комплекса" интересов. "Изменения позиции в отношении нашей страны - это акт политического мужества - признать иной расклад сил, определяющий векторы развития мира в 21-м веке", - добавил Перминов. Сенатор отметил, что "утечки последних дней указывают, что и такая позиция американского истеблишмента может быть "оформлена". "Время покажет", - заключил он.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, джо байден, сергей перминов, камала харрис