https://ria.ru/20240721/amerika-1961097364.html
В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах
В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах - РИА Новости, 21.07.2024
В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах
Публичность проявляет слабости политика, этот фактор сказался и на решении президента США Джо Байдена не участвовать в выборах, считает сенатор Сергей Перминов. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:04
2024-07-21T23:04
2024-07-21T23:04
в мире
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джо байден
сергей перминов
камала харрис
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Публичность проявляет слабости политика, этот фактор сказался и на решении президента США Джо Байдена не участвовать в выборах, считает сенатор Сергей Перминов. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Публичность проявляет слабости политика - всегда. Это закон жанра. Байден вышел из гонки "благодаря" череде "случайностей" - дебаты, оговорки, покушение", - сказал политик РИА Новости. По его словам, политику США не определяет исключительно президент этой страны, ее определяют группы влияния, исходя из целого "комплекса" интересов. "Изменения позиции в отношении нашей страны - это акт политического мужества - признать иной расклад сил, определяющий векторы развития мира в 21-м веке", - добавил Перминов. Сенатор отметил, что "утечки последних дней указывают, что и такая позиция американского истеблишмента может быть "оформлена". "Время покажет", - заключил он.
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в мире, сша, джо байден, сергей перминов, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Сергей Перминов, Камала Харрис
В Совфеде оценили решение Байдена не участвовать в выборах
Сенатор Перминов: политику США определяет не президент, а группы влияния
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Публичность проявляет слабости политика, этот фактор сказался и на решении президента США Джо Байдена не участвовать в выборах, считает сенатор Сергей Перминов.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис
. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Публичность проявляет слабости политика - всегда. Это закон жанра. Байден вышел из гонки "благодаря" череде "случайностей" - дебаты, оговорки, покушение", - сказал политик РИА Новости.
По его словам, политику США
не определяет исключительно президент этой страны, ее определяют группы влияния, исходя из целого "комплекса" интересов.
"Изменения позиции в отношении нашей страны - это акт политического мужества - признать иной расклад сил, определяющий векторы развития мира в 21-м веке", - добавил Перминов.
Сенатор отметил, что "утечки последних дней указывают, что и такая позиция американского истеблишмента может быть "оформлена". "Время покажет", - заключил он.