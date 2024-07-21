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Эксперт назвал наиболее вероятного кандидата от демократов в США - РИА Новости, 21.07.2024
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22:54 21.07.2024 (обновлено: 22:55 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095794.html
Эксперт назвал наиболее вероятного кандидата от демократов в США
Эксперт назвал наиболее вероятного кандидата от демократов в США - РИА Новости, 21.07.2024
Эксперт назвал наиболее вероятного кандидата от демократов в США
Наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от демократов теперь является вице-президент Камала Харрис, что обеспечит преемственность действующей... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:54
2024-07-21T22:55
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от демократов теперь является вице-президент Камала Харрис, что обеспечит преемственность действующей администрации и позволит сохранить голоса афроамериканцев, заявил РИА Новости российский эксперт, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "В американской политике всегда, что бы ни произошло, при всех условиях, партия и президент, которые переизбираются, отчитываются за свои достижения и провалы, за свое пребывание на посту на протяжении четырех предыдущих лет", - объяснил Васильев агентству, почему Харрис является наиболее вероятным кандидатом. В этом качестве она сможет отчитаться за работу себя и Байдена. "Если кандидатом будет кто-то другой, то он не сможет отчитываться, а сможет только раздавать обещания, о проделанной работе они отчитываться не смогут. Поэтому вычеркнуть из кандидатов Харрис - будет означать расписаться в полном провале кабинета Байдена-Харрис. Для демократов это катастрофа", - объяснил эксперт. Еще один фактор в ее пользу - это то, что она считается афроамериканкой (Харрис имеет смешанные индийско-ямайские корни). "По опросам афроамериканцы до последнего времени выступал за Байдена. И если не будет ни Байдена, ни Камалы Харрис, не исключено, что Демократическая партия потеряет их голоса. Они просто "проголосуют ногами" и не придут на выборы", - считает Васильев. Единственной альтернативой для нее может быть Мишель Обама - жена экс-президента Барака Обамы. "Но афроамериканка или афроамериканец в этом тандеме обязательно должен быть", - считает эксперт. Сейчас, по словам эксперта, у демократов есть еще месяц до своего съезда, чтобы определиться с кандидатом.
https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html
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в мире, сша, канада, камала харрис, владимир васильев, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Канада, Камала Харрис, Владимир Васильев, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Эксперт назвал наиболее вероятного кандидата от демократов в США

Эксперт счел Харрис наиболее вероятным кандидатом в президенты США от демократов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от демократов теперь является вице-президент Камала Харрис, что обеспечит преемственность действующей администрации и позволит сохранить голоса афроамериканцев, заявил РИА Новости российский эксперт, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.
Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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"В американской политике всегда, что бы ни произошло, при всех условиях, партия и президент, которые переизбираются, отчитываются за свои достижения и провалы, за свое пребывание на посту на протяжении четырех предыдущих лет", - объяснил Васильев агентству, почему Харрис является наиболее вероятным кандидатом. В этом качестве она сможет отчитаться за работу себя и Байдена.
"Если кандидатом будет кто-то другой, то он не сможет отчитываться, а сможет только раздавать обещания, о проделанной работе они отчитываться не смогут. Поэтому вычеркнуть из кандидатов Харрис - будет означать расписаться в полном провале кабинета Байдена-Харрис. Для демократов это катастрофа", - объяснил эксперт.
Еще один фактор в ее пользу - это то, что она считается афроамериканкой (Харрис имеет смешанные индийско-ямайские корни).
"По опросам афроамериканцы до последнего времени выступал за Байдена. И если не будет ни Байдена, ни Камалы Харрис, не исключено, что Демократическая партия потеряет их голоса. Они просто "проголосуют ногами" и не придут на выборы", - считает Васильев. Единственной альтернативой для нее может быть Мишель Обама - жена экс-президента Барака Обамы.
"Но афроамериканка или афроамериканец в этом тандеме обязательно должен быть", - считает эксперт.
Сейчас, по словам эксперта, у демократов есть еще месяц до своего съезда, чтобы определиться с кандидатом.
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