https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
Трамп выгнал Байдена из Белого дома
Трамп выгнал Байдена из Белого дома - РИА Новости, 21.07.2024
Трамп выгнал Байдена из Белого дома
Джо Байден уходит — президент объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Отказ от выдвижения произошел через неделю после покушения на Дональда... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:50
2024-07-21T22:50
2024-07-21T23:53
аналитика
джо байден
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
сша
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Джо Байден уходит — президент объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Отказ от выдвижения произошел через неделю после покушения на Дональда Трампа, и предположение о том, что "целились в Трампа, а попали в Байдена", оказалось стопроцентно верным.В заявлении Байдена говорится, что он верит, что "в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону", — подразумевая, чтобы дать дорогу молодым. В отдельном заявлении Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, на что Трамп отреагировал словами, что ее будет победить еще легче, чем уходящего президента. И экс-президент абсолютно прав: уход Байдена делает победу Трампа практически неминуемой.И дело тут не только в рейтингах "хохотушки" Камалы — она проигрывает Трампу с чуть большим счетом, чем это сделал бы Байден, — а в том, что выход из борьбы действующего президента становится нокаутирующим ударом по Демократической партии и намерению "вашингтонского болота" любой ценой не допустить возвращения в Белый дом Трампа. Причем уже третьим ударом менее чем за месяц — после провальных для Байдена теледебатов с Трампом и покушения на Дональда неделю назад. Оба прошлых удара привели к росту рейтингов Трампа, уже лидировавшего в гонке, а отказ Байдена от выдвижения просто добьет Демократическую партию. Ведь демократы до последней недели публично уверяли всех в том, что Байден вовсе не так плох, как говорит Трамп, и вполне может и даже должен идти на второй срок. Он выиграл практически безальтернативные праймериз и через месяц должен был быть официально выдвинут кандидатом в президенты. А теперь выясняется, что у него нет сил. То есть получается, что партия врала и себе, и американскому народу?Именно так это будут подавать республиканцы, и с ними согласится немалая часть колеблющихся избирателей. Рейтинги Трампа еще вырастут, а изобразить из Харрис сильного лидера было невозможно за четыре года, и уж тем более не получится за оставшиеся три месяца. Заменить Харрис на другого кандидата теоретически возможно, но практически невыполнимо. Не только потому, что ее уже поддержал Байден, но и потому, что снятие с выборов еще и вице-президента будет означать, что демократы сами расписываются в своем абсолютном неумении подбирать кадры. Как можно доверить руководство страной таким людям?К тому же у демпартии просто нет в загашнике сильного кандидата в президенты, и все это прекрасно понимают. Лучше всех это понимал сам Байден — и именно поэтому, а не из-за старческого упрямства, отказывался выходить из гонки. Слабость Харрис он осознал очень хорошо, а выбирать и раскручивать сильного кандидата со стороны нужно было начинать не позже чем два года назад. Ничего этого сделано не было, в том числе и из-за понимания того, что никто из обсуждаемых демократических губернаторов и сенаторов не был способен победить Трампа. Палочка-выручалочка в виде бывшей первой леди Мишель Обамы упорно не хотела и не хочет лезть в пекло — и невероятно, чтобы она согласилась на это сейчас. Байден не был настроен уходить с дистанции, но истерика, начавшаяся в рядах демократов после покушения на Трампа, оставила его в одиночестве. Демократические элиты думают, что, убирая Байдена, они спасают партию, то есть увеличивают ее шансы на ноябрьских выборах. Но на самом деле это просто паника — потому что уход Байдена лишь увеличит глубину падения демократов: теперь они рискуют потерять не только Белый дом, но и конгресс.Трамп уверенно шел к победе, однако шансы на завоевание республиканцами большинства в обеих палатах (сейчас они контролируют только палату представителей) были хоть и предпочтительными, но не довлеющими. Сейчас с большой вероятностью все может пойти по худшему для них сценарию — и в ноябре республиканцы получат контроль и над законодательной, и над исполнительной властью. Причем это будут уже не совсем те республиканцы, что еще несколько лет назад (когда это была просто одна из голов орла из "вашингтонского болота"), — теперь это будут во многом трамписты, то есть сила, бросающая вызов большей части американского истеблишмента. Это будет партия Трампа — Вэнса — контр- и отчасти даже антиэлитная сила, нацелившаяся на удержание власти минимум до 2036 года.Чтобы остановить эту надвигающуюся на "вашингтонское болото" команду осушителей, нужны экстраординарные шаги. Снятие Байдена таковым точно не является. Поэтому в оставшиеся до выборов сто дней нужно быть готовыми абсолютно ко всему. Просто потому, что пытаться еще раз убить Трампа теперь недостаточно: за ним стоит еще более радикальный Джей Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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Петр Акопов
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аналитика, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша
Аналитика, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США
Джо Байден уходит — президент объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Отказ от выдвижения произошел через неделю после покушения на Дональда Трампа, и предположение о том, что "целились в Трампа, а попали в Байдена", оказалось стопроцентно верным.
В заявлении Байдена говорится, что он верит, что "в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону", — подразумевая, чтобы дать дорогу молодым. В отдельном заявлении Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис
, на что Трамп отреагировал словами, что ее будет победить еще легче, чем уходящего президента. И экс-президент абсолютно прав: уход Байдена делает победу Трампа практически неминуемой.
И дело тут не только в рейтингах "хохотушки" Камалы — она проигрывает Трампу с чуть большим счетом, чем это сделал бы Байден, — а в том, что выход из борьбы действующего президента становится нокаутирующим ударом по Демократической партии и намерению "вашингтонского болота" любой ценой не допустить возвращения в Белый дом Трампа. Причем уже третьим ударом менее чем за месяц — после провальных для Байдена теледебатов с Трампом и покушения на Дональда неделю назад. Оба прошлых удара привели к росту рейтингов Трампа, уже лидировавшего в гонке, а отказ Байдена от выдвижения просто добьет Демократическую партию. Ведь демократы до последней недели публично уверяли всех в том, что Байден вовсе не так плох, как говорит Трамп, и вполне может и даже должен идти на второй срок. Он выиграл практически безальтернативные праймериз и через месяц должен был быть официально выдвинут кандидатом в президенты. А теперь выясняется, что у него нет сил. То есть получается, что партия врала и себе, и американскому народу?
Именно так это будут подавать республиканцы, и с ними согласится немалая часть колеблющихся избирателей. Рейтинги Трампа еще вырастут, а изобразить из Харрис сильного лидера было невозможно за четыре года, и уж тем более не получится за оставшиеся три месяца. Заменить Харрис на другого кандидата теоретически возможно, но практически невыполнимо. Не только потому, что ее уже поддержал Байден, но и потому, что снятие с выборов еще и вице-президента будет означать, что демократы сами расписываются в своем абсолютном неумении подбирать кадры. Как можно доверить руководство страной таким людям?
К тому же у демпартии просто нет в загашнике сильного кандидата в президенты, и все это прекрасно понимают. Лучше всех это понимал сам Байден — и именно поэтому, а не из-за старческого упрямства, отказывался выходить из гонки. Слабость Харрис он осознал очень хорошо, а выбирать и раскручивать сильного кандидата со стороны нужно было начинать не позже чем два года назад. Ничего этого сделано не было, в том числе и из-за понимания того, что никто из обсуждаемых демократических губернаторов и сенаторов не был способен победить Трампа. Палочка-выручалочка в виде бывшей первой леди Мишель Обамы
упорно не хотела и не хочет лезть в пекло — и невероятно, чтобы она согласилась на это сейчас. Байден не был настроен уходить с дистанции, но истерика, начавшаяся в рядах демократов после покушения на Трампа, оставила его в одиночестве. Демократические элиты думают, что, убирая Байдена, они спасают партию, то есть увеличивают ее шансы на ноябрьских выборах. Но на самом деле это просто паника — потому что уход Байдена лишь увеличит глубину падения демократов: теперь они рискуют потерять не только Белый дом, но и конгресс.
Трамп уверенно шел к победе, однако шансы на завоевание республиканцами большинства в обеих палатах (сейчас они контролируют только палату представителей) были хоть и предпочтительными, но не довлеющими. Сейчас с большой вероятностью все может пойти по худшему для них сценарию — и в ноябре республиканцы получат контроль и над законодательной, и над исполнительной властью. Причем это будут уже не совсем те республиканцы, что еще несколько лет назад (когда это была просто одна из голов орла из "вашингтонского болота"), — теперь это будут во многом трамписты, то есть сила, бросающая вызов большей части американского истеблишмента. Это будет партия Трампа — Вэнса — контр- и отчасти даже антиэлитная сила, нацелившаяся на удержание власти минимум до 2036 года.
Чтобы остановить эту надвигающуюся на "вашингтонское болото" команду осушителей, нужны экстраординарные шаги. Снятие Байдена таковым точно не является. Поэтому в оставшиеся до выборов сто дней нужно быть готовыми абсолютно ко всему. Просто потому, что пытаться еще раз убить Трампа теперь недостаточно: за ним стоит еще более радикальный Джей Ди Вэнс.