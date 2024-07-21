https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

Трамп выгнал Байдена из Белого дома

Трамп выгнал Байдена из Белого дома - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп выгнал Байдена из Белого дома

Джо Байден уходит — президент объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Отказ от выдвижения произошел через неделю после покушения на Дональда... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:50

2024-07-21T22:50

2024-07-21T23:53

аналитика

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961097058_0:4:1269:718_1920x0_80_0_0_9ddd7adf56fc981defaddb0c1e06224a.jpg

Джо Байден уходит — президент объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Отказ от выдвижения произошел через неделю после покушения на Дональда Трампа, и предположение о том, что "целились в Трампа, а попали в Байдена", оказалось стопроцентно верным.В заявлении Байдена говорится, что он верит, что "в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону", — подразумевая, чтобы дать дорогу молодым. В отдельном заявлении Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, на что Трамп отреагировал словами, что ее будет победить еще легче, чем уходящего президента. И экс-президент абсолютно прав: уход Байдена делает победу Трампа практически неминуемой.И дело тут не только в рейтингах "хохотушки" Камалы — она проигрывает Трампу с чуть большим счетом, чем это сделал бы Байден, — а в том, что выход из борьбы действующего президента становится нокаутирующим ударом по Демократической партии и намерению "вашингтонского болота" любой ценой не допустить возвращения в Белый дом Трампа. Причем уже третьим ударом менее чем за месяц — после провальных для Байдена теледебатов с Трампом и покушения на Дональда неделю назад. Оба прошлых удара привели к росту рейтингов Трампа, уже лидировавшего в гонке, а отказ Байдена от выдвижения просто добьет Демократическую партию. Ведь демократы до последней недели публично уверяли всех в том, что Байден вовсе не так плох, как говорит Трамп, и вполне может и даже должен идти на второй срок. Он выиграл практически безальтернативные праймериз и через месяц должен был быть официально выдвинут кандидатом в президенты. А теперь выясняется, что у него нет сил. То есть получается, что партия врала и себе, и американскому народу?Именно так это будут подавать республиканцы, и с ними согласится немалая часть колеблющихся избирателей. Рейтинги Трампа еще вырастут, а изобразить из Харрис сильного лидера было невозможно за четыре года, и уж тем более не получится за оставшиеся три месяца. Заменить Харрис на другого кандидата теоретически возможно, но практически невыполнимо. Не только потому, что ее уже поддержал Байден, но и потому, что снятие с выборов еще и вице-президента будет означать, что демократы сами расписываются в своем абсолютном неумении подбирать кадры. Как можно доверить руководство страной таким людям?К тому же у демпартии просто нет в загашнике сильного кандидата в президенты, и все это прекрасно понимают. Лучше всех это понимал сам Байден — и именно поэтому, а не из-за старческого упрямства, отказывался выходить из гонки. Слабость Харрис он осознал очень хорошо, а выбирать и раскручивать сильного кандидата со стороны нужно было начинать не позже чем два года назад. Ничего этого сделано не было, в том числе и из-за понимания того, что никто из обсуждаемых демократических губернаторов и сенаторов не был способен победить Трампа. Палочка-выручалочка в виде бывшей первой леди Мишель Обамы упорно не хотела и не хочет лезть в пекло — и невероятно, чтобы она согласилась на это сейчас. Байден не был настроен уходить с дистанции, но истерика, начавшаяся в рядах демократов после покушения на Трампа, оставила его в одиночестве. Демократические элиты думают, что, убирая Байдена, они спасают партию, то есть увеличивают ее шансы на ноябрьских выборах. Но на самом деле это просто паника — потому что уход Байдена лишь увеличит глубину падения демократов: теперь они рискуют потерять не только Белый дом, но и конгресс.Трамп уверенно шел к победе, однако шансы на завоевание республиканцами большинства в обеих палатах (сейчас они контролируют только палату представителей) были хоть и предпочтительными, но не довлеющими. Сейчас с большой вероятностью все может пойти по худшему для них сценарию — и в ноябре республиканцы получат контроль и над законодательной, и над исполнительной властью. Причем это будут уже не совсем те республиканцы, что еще несколько лет назад (когда это была просто одна из голов орла из "вашингтонского болота"), — теперь это будут во многом трамписты, то есть сила, бросающая вызов большей части американского истеблишмента. Это будет партия Трампа — Вэнса — контр- и отчасти даже антиэлитная сила, нацелившаяся на удержание власти минимум до 2036 года.Чтобы остановить эту надвигающуюся на "вашингтонское болото" команду осушителей, нужны экстраординарные шаги. Снятие Байдена таковым точно не является. Поэтому в оставшиеся до выборов сто дней нужно быть готовыми абсолютно ко всему. Просто потому, что пытаться еще раз убить Трампа теперь недостаточно: за ним стоит еще более радикальный Джей Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша