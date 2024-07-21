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Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД - РИА Новости, 21.07.2024
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД
Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:46
2024-07-21T22:46
2024-07-21T22:46
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей политической ситуации в стране после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
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США, Москва, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024, В мире
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД
Захарова: РФ не вмешивается во внутреннюю жизнь и выборы в США