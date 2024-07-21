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Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД - РИА Новости, 21.07.2024
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22:46 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/amerika-1961094785.html
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД - РИА Новости, 21.07.2024
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД
Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:46
2024-07-21T22:46
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россия
джо байден
камала харрис
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей политической ситуации в стране после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
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сша, москва, россия, джо байден, камала харрис, мария захарова, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Москва, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024, В мире
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД

Захарова: РФ не вмешивается во внутреннюю жизнь и выборы в США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей политической ситуации в стране после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США
26 мая, 01:53
 
СШАМоскваРоссияДжо БайденКамала ХаррисМария ЗахароваВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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