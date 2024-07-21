https://ria.ru/20240721/amerika-1961088451.html

В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки

В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024

В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки

Победа Дональда Трампа на выборах президента США становится все более очевидной после выхода Джо Байдена из президентской гонки, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:35

2024-07-21T21:35

2024-07-21T23:07

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

алексей чепа

госдума рф

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_072228ed5309a73caa8e150cfccafc26.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США становится все более очевидной после выхода Джо Байдена из президентской гонки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.В воскресенье президент США Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Возникнет определенная конкуренция среди демократов, что еще более ослабит партию на выборах. Судя по всему, победа Трампа становится все более очевидной. Такое состояние среди демократов может привести к тому, что Конгресс, и Палата представителей, и Сенат окажутся за республиканцами", - сказал Чепа.Также депутат подчеркнул, что заявление Байдена говорит о расколе внутри демократической партии и то, что "на него оказано очень серьезное давление"."Трамп, придя к власти, обязательно займется расследованием отправляемых денег, а уж тут-то коррупция точно должна высветиться, чего боятся многие. Естественно, этого боится и Байден, этого боится и Зеленский, который не прекращает своих путешествий по миру в поисках денег. Это самая главная задача Зеленского: найти где-либо деньги для себя и своего окружения в первую очередь, а во вторую очередь, это для закупок оружия для Украины", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, алексей чепа, госдума рф, выборы президента сша — 2024