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В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
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21:35 21.07.2024 (обновлено: 23:07 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/amerika-1961088451.html
В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки
В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки
Победа Дональда Трампа на выборах президента США становится все более очевидной после выхода Джо Байдена из президентской гонки, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:35
2024-07-21T23:07
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джо байден
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США становится все более очевидной после выхода Джо Байдена из президентской гонки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.В воскресенье президент США Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Возникнет определенная конкуренция среди демократов, что еще более ослабит партию на выборах. Судя по всему, победа Трампа становится все более очевидной. Такое состояние среди демократов может привести к тому, что Конгресс, и Палата представителей, и Сенат окажутся за республиканцами", - сказал Чепа.Также депутат подчеркнул, что заявление Байдена говорит о расколе внутри демократической партии и то, что "на него оказано очень серьезное давление"."Трамп, придя к власти, обязательно займется расследованием отправляемых денег, а уж тут-то коррупция точно должна высветиться, чего боятся многие. Естественно, этого боится и Байден, этого боится и Зеленский, который не прекращает своих путешествий по миру в поисках денег. Это самая главная задача Зеленского: найти где-либо деньги для себя и своего окружения в первую очередь, а во вторую очередь, это для закупок оружия для Украины", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, алексей чепа, госдума рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Алексей Чепа, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024
В ГД оценили шансы Трампа на выборах в США после выхода Байдена из гонки

Депутат Чепа: победа Трампа на выборах становится очевиднее после выхода Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США становится все более очевидной после выхода Джо Байдена из президентской гонки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В воскресенье президент США Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Трамп выгнал Байдена из Белого дома
Вчера, 22:50
"Возникнет определенная конкуренция среди демократов, что еще более ослабит партию на выборах. Судя по всему, победа Трампа становится все более очевидной. Такое состояние среди демократов может привести к тому, что Конгресс, и Палата представителей, и Сенат окажутся за республиканцами", - сказал Чепа.
Также депутат подчеркнул, что заявление Байдена говорит о расколе внутри демократической партии и то, что "на него оказано очень серьезное давление".
"Трамп, придя к власти, обязательно займется расследованием отправляемых денег, а уж тут-то коррупция точно должна высветиться, чего боятся многие. Естественно, этого боится и Байден, этого боится и Зеленский, который не прекращает своих путешествий по миру в поисках денег. Это самая главная задача Зеленского: найти где-либо деньги для себя и своего окружения в первую очередь, а во вторую очередь, это для закупок оружия для Украины", - отметил парламентарий.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Биография Джо Байдена
Вчера, 21:02
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденАлексей ЧепаГосдума РФВыборы президента США — 2024
 
 
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