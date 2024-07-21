https://ria.ru/20240721/alisa-1961004660.html

В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса"

В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса" - РИА Новости, 21.07.2024

В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса"

Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:15

2024-07-21T09:15

2024-07-21T09:15

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алиса

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Безопасность - наш приоритет номер один. Поэтому над безопасностью любого продукта мы работаем непрерывно, у каждого крупного продукта есть отдельная команда безопасности. Каждый день работа этих людей состоит в том, чтобы выявлять потенциальные проблемы безопасности и закрывать их - когда ты ее находишь, это потенциал для взлома", - сообщил он. Кроме того, "Яндекс" привлекает внешние компании с целью попытки взлома своих сервисов и независимой оценки работы. Однако, по его словам, абсолютно любой продукт в мире могут взломать. Поэтому задача команды безопасности работать на опережение и предотвращать урон для пользователей. "Мы считаем, что уровень безопасности у нас высокий, очень высокий, и нашим пользователям не о чем беспокоиться. Что не исключает, что какие-то инциденты могут случаться, мы здесь не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и вкладываться в технологии защиты", - также заявил Масюк.

https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html

https://ria.ru/20240404/alisa-1937730795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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