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В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса" - РИА Новости, 21.07.2024
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09:15 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/alisa-1961004660.html
В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса"
В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса" - РИА Новости, 21.07.2024
В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса"
Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:15
2024-07-21T09:15
технологии
яндекс
алиса
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Безопасность - наш приоритет номер один. Поэтому над безопасностью любого продукта мы работаем непрерывно, у каждого крупного продукта есть отдельная команда безопасности. Каждый день работа этих людей состоит в том, чтобы выявлять потенциальные проблемы безопасности и закрывать их - когда ты ее находишь, это потенциал для взлома", - сообщил он. Кроме того, "Яндекс" привлекает внешние компании с целью попытки взлома своих сервисов и независимой оценки работы. Однако, по его словам, абсолютно любой продукт в мире могут взломать. Поэтому задача команды безопасности работать на опережение и предотвращать урон для пользователей. "Мы считаем, что уровень безопасности у нас высокий, очень высокий, и нашим пользователям не о чем беспокоиться. Что не исключает, что какие-то инциденты могут случаться, мы здесь не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и вкладываться в технологии защиты", - также заявил Масюк.
https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html
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технологии, яндекс, алиса
Технологии, Яндекс, Алиса
В "Яндексе" оценили уровень безопасности голосового помощника "Алиса"

Эксперт Масюк: уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий

© РИА НовостиГолосовой помощник "Алиса" от Яндекса на экране компьютера
Голосовой помощник Алиса от Яндекса на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости
Голосовой помощник "Алиса" от Яндекса на экране компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
«
"Безопасность - наш приоритет номер один. Поэтому над безопасностью любого продукта мы работаем непрерывно, у каждого крупного продукта есть отдельная команда безопасности. Каждый день работа этих людей состоит в том, чтобы выявлять потенциальные проблемы безопасности и закрывать их - когда ты ее находишь, это потенциал для взлома", - сообщил он.
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Кроме того, "Яндекс" привлекает внешние компании с целью попытки взлома своих сервисов и независимой оценки работы.
Однако, по его словам, абсолютно любой продукт в мире могут взломать. Поэтому задача команды безопасности работать на опережение и предотвращать урон для пользователей.
«
"Мы считаем, что уровень безопасности у нас высокий, очень высокий, и нашим пользователям не о чем беспокоиться. Что не исключает, что какие-то инциденты могут случаться, мы здесь не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и вкладываться в технологии защиты", - также заявил Масюк.
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