Рейтинг@Mail.ru
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 21.07.2024 (обновлено: 07:07 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/afrika-1960996559.html
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго - РИА Новости, 21.07.2024
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго
Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:02
2024-07-21T07:07
в мире
африка
республика конго
жан-клод гакоссо
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:468:2048:1620_1920x0_80_0_0_19f5cd453c53c6351482778c80cd401a.jpg
ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.По его словам, Африка должна быть услышана во всех организациях и на всех форумах, где обсуждаются вопросы современного миропорядка."Так обстоит дело с "Большой двадцаткой", и мы благодарны всем странам, которые внесли свой вклад в присоединение Африки к "Большой двадцатке", чтобы эта часть мира также имела голос, могла выразить себя в своей уникальности", - заявил министр."Что касается Совета Безопасности ООН, то это ровно то же самое. Уже сейчас большинство вопросов, почти 60% проблем безопасности касаются африканского континента... Поэтому мы не можем продолжать обсуждать эти вопросы, видеть эти вопросы в повестке дня Организации Объединенных Наций в отсутствие представителя или представителей самого этого континента", - отметил он.
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html
африка
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:276:2048:1812_1920x0_80_0_0_5e79e1817335e6cffd7c959bd7067765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, республика конго, жан-клод гакоссо, оон
В мире, Африка, Республика Конго, Жан-Клод Гакоссо, ООН
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго

Глава МИД Конго: голос Африки должны услышать в международных организациях

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.
По его словам, Африка должна быть услышана во всех организациях и на всех форумах, где обсуждаются вопросы современного миропорядка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор
26 июня, 08:00
"Так обстоит дело с "Большой двадцаткой", и мы благодарны всем странам, которые внесли свой вклад в присоединение Африки к "Большой двадцатке", чтобы эта часть мира также имела голос, могла выразить себя в своей уникальности", - заявил министр.
"Что касается Совета Безопасности ООН, то это ровно то же самое. Уже сейчас большинство вопросов, почти 60% проблем безопасности касаются африканского континента... Поэтому мы не можем продолжать обсуждать эти вопросы, видеть эти вопросы в повестке дня Организации Объединенных Наций в отсутствие представителя или представителей самого этого континента", - отметил он.
Министр иностранных дел Того Робер Дюссе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Того назвал неоколониализм проблемой для Африки
19 июля, 09:38
 
В миреАфрикаРеспублика КонгоЖан-Клод ГакоссоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала