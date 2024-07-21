https://ria.ru/20240721/afrika-1960996559.html

Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго

Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго - РИА Новости, 21.07.2024

Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго

Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:02

2024-07-21T07:02

2024-07-21T07:07

в мире

африка

республика конго

жан-клод гакоссо

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ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.По его словам, Африка должна быть услышана во всех организациях и на всех форумах, где обсуждаются вопросы современного миропорядка."Так обстоит дело с "Большой двадцаткой", и мы благодарны всем странам, которые внесли свой вклад в присоединение Африки к "Большой двадцатке", чтобы эта часть мира также имела голос, могла выразить себя в своей уникальности", - заявил министр."Что касается Совета Безопасности ООН, то это ровно то же самое. Уже сейчас большинство вопросов, почти 60% проблем безопасности касаются африканского континента... Поэтому мы не можем продолжать обсуждать эти вопросы, видеть эти вопросы в повестке дня Организации Объединенных Наций в отсутствие представителя или представителей самого этого континента", - отметил он.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240719/glava-1960632411.html

африка

республика конго

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в мире, африка, республика конго, жан-клод гакоссо, оон