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Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго - РИА Новости, 21.07.2024
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго
Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:02
2024-07-21T07:02
2024-07-21T07:07
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ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Африка должна иметь голос во всех международных организациях, где обсуждаются вопросы современного миропорядка, заявил РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.По его словам, Африка должна быть услышана во всех организациях и на всех форумах, где обсуждаются вопросы современного миропорядка."Так обстоит дело с "Большой двадцаткой", и мы благодарны всем странам, которые внесли свой вклад в присоединение Африки к "Большой двадцатке", чтобы эта часть мира также имела голос, могла выразить себя в своей уникальности", - заявил министр."Что касается Совета Безопасности ООН, то это ровно то же самое. Уже сейчас большинство вопросов, почти 60% проблем безопасности касаются африканского континента... Поэтому мы не можем продолжать обсуждать эти вопросы, видеть эти вопросы в повестке дня Организации Объединенных Наций в отсутствие представителя или представителей самого этого континента", - отметил он.
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
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в мире, африка, республика конго, жан-клод гакоссо, оон
В мире, Африка, Республика Конго, Жан-Клод Гакоссо, ООН
Голос Африки должен быть услышан, заявили в Конго
Глава МИД Конго: голос Африки должны услышать в международных организациях