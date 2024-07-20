https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960926342.html

В офисе Зеленского сделали важное заявление о Трампе

В офисе Зеленского сделали важное заявление о Трампе - РИА Новости, 20.07.2024

В офисе Зеленского сделали важное заявление о Трампе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может приехать на Украину, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:46

2024-07-20T15:46

2024-07-20T15:48

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может приехать на Украину, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, его слова приводит Страна.ua."Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это должно произойти, и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременна - и формат, и время, и место", — сказал он.Никифоров добавил, что Зеленский и Трамп дали "принципиальное согласие" на встречу.Зеленский и Трамп ранее провели телефонный разговор. Глава киевского режима поздравил собеседника с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, которое произошло во время его митинга в прошлую субботу.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960908203.html

https://ria.ru/20240720/ssha-1960924885.html

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