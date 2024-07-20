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В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 20.07.2024 (обновлено: 17:39 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960911262.html
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский - РИА Новости, 20.07.2024
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский
Владимир Зеленский на днях внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:01
2024-07-20T17:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на днях внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа: о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он. Железняк напомнил, что военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В мае президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно.
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960094407.html
https://radiosputnik.ru/20240620/zelenskiy-1954173148.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский

Железняк: Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на днях внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа: о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он.
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Железняк напомнил, что военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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