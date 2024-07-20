В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский
Железняк: Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на днях внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа: о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он.
"В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа: о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он.
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Железняк напомнил, что военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно.
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