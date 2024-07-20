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Зеленский назвал Трампа президентом США - РИА Новости, 20.07.2024
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13:31 20.07.2024 (обновлено: 13:33 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960908203.html
Зеленский назвал Трампа президентом США
Зеленский назвал Трампа президентом США - РИА Новости, 20.07.2024
Зеленский назвал Трампа президентом США
Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа во время телефонного разговора президентом США. Пост по итогам переговоров он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:31
2024-07-20T13:33
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа во время телефонного разговора президентом США. Пост по итогам переговоров он опубликовал в своем Telegram-канале."Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно устойчивым", — написал он.Зеленский также поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, которое произошло во время его митинга в прошлую субботу.Фактически человек, избранный президентом США, сохраняет этот титул до конца жизни. Однако глава киевского режима назвал Трампа президентом в самый разгар предвыборной кампании.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240720/tramp-1960860352.html
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в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленский назвал Трампа президентом США

Зеленский во время личного разговора назвал Трампа президентом США

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа во время телефонного разговора президентом США. Пост по итогам переговоров он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно устойчивым", — написал он.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
01:17
Зеленский также поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, которое произошло во время его митинга в прошлую субботу.
Фактически человек, избранный президентом США, сохраняет этот титул до конца жизни. Однако глава киевского режима назвал Трампа президентом в самый разгар предвыборной кампании.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины
1 июня, 23:08
 
В миреСШАУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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