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Зеленский рассказал о разговоре с Трампом - РИА Новости, 20.07.2024
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02:44 20.07.2024 (обновлено: 02:56 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960862947.html
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом - РИА Новости, 20.07.2024
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом
Владимир Зеленский утверждает в соцсети X, что в ходе телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом договорился обсудить с ним на личной... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:44
2024-07-20T02:56
в мире
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россия
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает в соцсети X, что в ходе телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом договорился обсудить с ним на личной встрече, какие шаги помогут заключить справедливый и устойчивый мир на Украине. "Мы с (бывшим - ред.) президентом Трампом договорились обсудить на личной встрече, какие шаги помогут сделать мир справедливым и действительно устойчивым", - написал он. Он также сообщил, что поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на экс-президента, которое произошло во время его митинга в прошлую субботу. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что договорился с Трампом обсудить мир на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает в соцсети X, что в ходе телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом договорился обсудить с ним на личной встрече, какие шаги помогут заключить справедливый и устойчивый мир на Украине.
"Мы с (бывшим - ред.) президентом Трампом договорились обсудить на личной встрече, какие шаги помогут сделать мир справедливым и действительно устойчивым", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Он также сообщил, что поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на экс-президента, которое произошло во время его митинга в прошлую субботу.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
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