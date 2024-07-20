https://ria.ru/20240720/vsu-1960940771.html
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.07.2024
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:21
2024-07-20T17:21
2024-07-20T17:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960941080_0:247:625:599_1920x0_80_0_0_b1c669c5cc304b4c67dc4c1172146f13.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 июля по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район): по улице Полухина 7 ранена женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка, который расположен под Донецком.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960941080_0:189:625:658_1920x0_80_0_0_2d5857df0add79076bb0307ac3175dec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: при украинском обстреле Донецка пострадала женщина