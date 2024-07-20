https://ria.ru/20240720/vsu-1960940771.html

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.07.2024

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:21

2024-07-20T17:21

2024-07-20T17:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 июля по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район): по улице Полухина 7 ранена женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка, который расположен под Донецком.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

донецк

донецкая народная республика

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2024

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донецк, донецкая народная республика