https://ria.ru/20240720/vsu-1960902951.html

СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника

СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника - РИА Новости, 20.07.2024

СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника

Немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на МИД Германии. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:58

2024-07-20T12:58

2024-07-20T13:22

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на МИД Германии."Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы", — говорится в публикации.Несмотря на то что министерство не назвало имя приговоренного, агентство указывает, что это Рико Кригер, обвиняемый в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского"*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима. * Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".

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