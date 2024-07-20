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СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника
СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника - РИА Новости, 20.07.2024
СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника
Немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на МИД Германии. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:58
2024-07-20T12:58
2024-07-20T13:22
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на МИД Германии."Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы", — говорится в публикации.Несмотря на то что министерство не назвало имя приговоренного, агентство указывает, что это Рико Кригер, обвиняемый в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского"*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима. * Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".
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в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника
Reuters: воевавшего на стороне ВСУ немца приговорили к расстрелу в Белоруссии
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, передает Reuters
со ссылкой на МИД Германии.
"Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы", — говорится в публикации.
Несмотря на то что министерство не назвало имя приговоренного, агентство указывает, что это Рико Кригер, обвиняемый в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.
Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского"*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
* Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".