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На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 20.07.2024 (обновлено: 12:47 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vsu-1960897862.html
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией - РИА Новости, 20.07.2024
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией
Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:17
2024-07-20T12:47
специальная военная операция на украине
сша
португалия
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным "Паук". "В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10%", - рассказал начальник расчета.
https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html
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сша, португалия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Португалия, Вооруженные силы Украины
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией

Почти все сбитые на Купянском участке БПЛА были произведены США и Португалией

© РИА НовостиОбломки португальского дрона Tekever AR5, сбитого расчетом ПВО "Тор-М2" российской группировки войск "Запад" на купянском участке фронта
Обломки португальского дрона Tekever AR5, сбитого расчетом ПВО Тор-М2 российской группировки войск Запад на купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости
Обломки португальского дрона Tekever AR5, сбитого расчетом ПВО "Тор-М2" российской группировки войск "Запад" на купянском участке фронта
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным "Паук".
© РИА НовостиРабота расчета ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" на купянском направлении
Работа расчета ЗРК Тор-М2 группировки Запад на купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости
Работа расчета ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" на купянском направлении
«
"В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10%", - рассказал начальник расчета.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАПортугалияВооруженные силы Украины
 
 
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