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На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией - РИА Новости, 20.07.2024
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией
Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:17
2024-07-20T12:17
2024-07-20T12:47
специальная военная операция на украине
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португалия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным "Паук". "В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10%", - рассказал начальник расчета.
https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html
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сша, португалия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Португалия, Вооруженные силы Украины
На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией
Почти все сбитые на Купянском участке БПЛА были произведены США и Португалией