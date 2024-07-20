https://ria.ru/20240720/vsu-1960897862.html

На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией

На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией - РИА Новости, 20.07.2024

На Купянском участке 90 процентов сбитых БПЛА произведены США и Португалией

Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:17

2024-07-20T12:17

2024-07-20T12:47

специальная военная операция на украине

сша

португалия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Порядка 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на Купянском участке фронта произведены США и Португалией, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным "Паук". "В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10%", - рассказал начальник расчета.

https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html

сша

португалия

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сша, португалия, вооруженные силы украины