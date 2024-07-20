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ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России
ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России - РИА Новости, 20.07.2024
ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России
ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:36
2024-07-20T11:36
2024-07-20T11:36
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", работающий на Купянском участке фронта в Донбассе. "Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15-20 штук - ложные помехи, типа шаров. Летят на высоте около 4 километров", - рассказал российский военнослужащий. По его словам, этот маневр достаточно не эффективный. "Сейчас мы научились распознавать метеозонды от обычной цели, не поражаем их", - уточнил начальник расчета.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
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донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России
ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей на Купянском участке