https://ria.ru/20240720/vsu-1960893694.html

ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России

ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России - РИА Новости, 20.07.2024

ВСУ пытались использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России

ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:36

2024-07-20T11:36

2024-07-20T11:36

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", работающий на Купянском участке фронта в Донбассе. "Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15-20 штук - ложные помехи, типа шаров. Летят на высоте около 4 километров", - рассказал российский военнослужащий. По его словам, этот маневр достаточно не эффективный. "Сейчас мы научились распознавать метеозонды от обычной цели, не поражаем их", - уточнил начальник расчета.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

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