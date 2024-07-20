Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 20.07.2024 (обновлено: 12:04 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vsu-1960891601.html
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2024
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении
Украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета ПВО... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:13
2024-07-20T12:04
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным Паук. &quot;Они в основном перестали здесь уже летать. Самолетов и вертолетов у них не хватает. Вооруженные силы Украины не применяют сейчас в основном на данном участке фронта самолеты, вертолеты. Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет&quot;, — сказал он.По словам командира, еще полгода назад ВСУ широко применяли пилотируемую авиацию. &quot;Летали, но безуспешно &lt;…&gt; У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты&quot;, — пояснил Паук.По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла удары по четырем механизированным, танковой, двум пехотным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны, а также отразила шесть контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти четыре тысячи солдат убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронемашин (из них три американских БТР М113), 46 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении

ВСУ отказались от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным Паук.
«

"Они в основном перестали здесь уже летать. Самолетов и вертолетов у них не хватает. Вооруженные силы Украины не применяют сейчас в основном на данном участке фронта самолеты, вертолеты. Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет", — сказал он.

Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Украинцы встревожены". Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
Вчера, 17:50
По словам командира, еще полгода назад ВСУ широко применяли пилотируемую авиацию.
«

"Летали, но безуспешно <…> У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты", — пояснил Паук.

По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла удары по четырем механизированным, танковой, двум пехотным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны, а также отразила шесть контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти четыре тысячи солдат убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронемашин (из них три американских БТР М113), 46 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала