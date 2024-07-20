https://ria.ru/20240720/vsu-1960891601.html
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2024
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении
Украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета ПВО... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:13
2024-07-20T11:13
2024-07-20T12:04
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным Паук. "Они в основном перестали здесь уже летать. Самолетов и вертолетов у них не хватает. Вооруженные силы Украины не применяют сейчас в основном на данном участке фронта самолеты, вертолеты. Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет", — сказал он.По словам командира, еще полгода назад ВСУ широко применяли пилотируемую авиацию. "Летали, но безуспешно <…> У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты", — пояснил Паук.По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла удары по четырем механизированным, танковой, двум пехотным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны, а также отразила шесть контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти четыре тысячи солдат убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронемашин (из них три американских БТР М113), 46 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении
ВСУ отказались от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия практически отказалась от использования самолетов и вертолетов на Купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным Паук.
«
"Они в основном перестали здесь уже летать. Самолетов и вертолетов у них не хватает. Вооруженные силы Украины не применяют сейчас в основном на данном участке фронта самолеты, вертолеты. Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет", — сказал он.
По словам командира, еще полгода назад ВСУ широко применяли пилотируемую авиацию.
«
"Летали, но безуспешно <…> У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты", — пояснил Паук.
По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла удары по четырем механизированным, танковой, двум пехотным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны, а также отразила шесть контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти четыре тысячи солдат убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронемашин (из них три американских БТР М113), 46 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.