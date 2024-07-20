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При обстреле Александровки под Донецком пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/vsu-1960886614.html
При обстреле Александровки под Донецком пострадал мирный житель
При обстреле Александровки под Донецком пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.07.2024
При обстреле Александровки под Донецком пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:15
2024-07-20T10:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По поступившей информации, во время ночного обстрела Александровки по улице Ленина во дворе дома осколочные ранения получил мужчина 1954 года рождения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле Александровки под Донецком пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Александровки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"По поступившей информации, во время ночного обстрела Александровки по улице Ленина во дворе дома осколочные ранения получил мужчина 1954 года рождения", - написал Кулемзин.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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