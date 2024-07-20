Рейтинг@Mail.ru
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 20.07.2024 (обновлено: 20:30 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vrach-1960964285.html
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач - РИА Новости, 20.07.2024
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач
Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:29
2024-07-20T20:30
в мире
сша
лас-вегас
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора. "Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться", - говорится в письме врача, опубликованного Белым домом. Указывается, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода остаются на нормальном уровне, а легкие - чистыми. Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html
https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html
сша
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1e32289919fb1714fe5a52f2c697c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лас-вегас, джо байден
В мире, США, Лас-Вегас, Джо Байден
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач

Врач: Байден продолжает страдать от кашля и хрипоты в голосе из-за коронавируса

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.
"Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться", - говорится в письме врача, опубликованного Белым домом.
Президент США Джозеф (Джо) Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
"Паника взяла верх". Байден готовится к сенсационному заявлению
Вчера, 08:00
Указывается, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода остаются на нормальном уровне, а легкие - чистыми.
Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций.
Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ
19 июля, 15:30
 
В миреСШАЛас-ВегасДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала