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Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач - РИА Новости, 20.07.2024
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач
Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:29
2024-07-20T20:29
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора. "Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться", - говорится в письме врача, опубликованного Белым домом. Указывается, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода остаются на нормальном уровне, а легкие - чистыми. Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html
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в мире, сша, лас-вегас, джо байден
В мире, США, Лас-Вегас, Джо Байден
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач
Врач: Байден продолжает страдать от кашля и хрипоты в голосе из-за коронавируса
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.
"Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться", - говорится в письме врача, опубликованного Белым домом.
Указывается, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода остаются на нормальном уровне, а легкие - чистыми.
Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе
публичное выступление на одной из конференций.
Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.