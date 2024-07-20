https://ria.ru/20240720/vrach-1960964285.html

Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач

Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач - РИА Новости, 20.07.2024

Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач

Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:29

2024-07-20T20:29

2024-07-20T20:30

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля и остается охрипшим из-за обнаруженного у него коронавируса, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора. "Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться", - говорится в письме врача, опубликованного Белым домом. Указывается, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода остаются на нормальном уровне, а легкие - чистыми. Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

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в мире, сша, лас-вегас, джо байден