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Волож заявил об отсутствии связей Nebius с Россией

Волож заявил об отсутствии связей Nebius с Россией - РИА Новости, 20.07.2024

Волож заявил об отсутствии связей Nebius с Россией

Экс-глава "Яндекса" Аркадий Волож в интервью немецкому журналу Spiegel заявил об отсутствии связей возглавляемой им компании Nebius с Россией. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T04:00

2024-07-20T04:00

2024-07-20T04:37

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-глава "Яндекса" Аркадий Волож в интервью немецкому журналу Spiegel заявил об отсутствии связей возглавляемой им компании Nebius с Россией. "Мы завершили наш выход из России всего несколько дней назад, тотальная и финальная корпоративная сепарация. Больше нет никаких связей с нашей бывшей компанией. Теперь мы западная компания", - заявил он. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что после закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса" нидерландскую Yandex N.V. возглавит Волож, она будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов. В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования".

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