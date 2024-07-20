https://ria.ru/20240720/volgograd-1960906289.html

На насосной станции в Волгограде нашли тело пятого рабочего

На насосной станции в Волгограде нашли тело пятого рабочего - РИА Новости, 20.07.2024

На насосной станции в Волгограде нашли тело пятого рабочего

Найдено тело пятого погибшего рабочего в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:18

2024-07-20T13:18

2024-07-20T13:31

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

красноармейский район

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ВОЛГОГРАД, 20 июл - РИА Новости. Найдено тело пятого погибшего рабочего в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области."Найден тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", - сообщили РИА Новости в ведомстве, таким образом число погибших при взрыве на станции в Волгограде выросло до пяти.По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. Коммунальщики сообщили 11 июля, что тело одного из работников найдено, а 13 июля, по данным СК, было найдено тело еще одного человека.СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В рамках дела был задержан главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда.По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.

https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955658314.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, красноармейский район