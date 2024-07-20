https://ria.ru/20240720/venesuela-1960862022.html

В Латинской Америке потребовали от Каракаса не преследовать оппозицию

В Латинской Америке потребовали от Каракаса не преследовать оппозицию - РИА Новости, 20.07.2024

В Латинской Америке потребовали от Каракаса не преследовать оппозицию

Ряд стран Латинской Америки потребовали от Каракаса предоставить коридор для членов оппозиционного движения, укрывшихся в дипмиссии Аргентины в Каракасе,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:12

2024-07-20T02:12

2024-07-20T03:40

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венесуэла

каракас

николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Ряд стран Латинской Америки потребовали от Каракаса предоставить коридор для членов оппозиционного движения, укрывшихся в дипмиссии Аргентины в Каракасе, говорится в совместном заявлении, которое подписали Аргентина, Коста-Рика, Гватемала, Парагвай и Уругвай. "Мы требуем от Венесуэлы выполнения своих обязательства в соответствии с международным правом, особенно в отношении предоставления коридора для членов оппозиционного движения, получивших убежище в дипмиссии Аргентины в Каракасе", - говорится в заявлении, которое публикует МИД Аргентины. Кроме того, страны высказались в отношении предстоящих в Венесуэле выборов президента, намеченных на 28 июля. Они требуют от властей Венесуэлы соблюдения соглашений с оппозицией, достигнутых во время переговорного процесса на Барбадосе. Ряд оппозиционеров укрылись в посольстве Аргентины в Венесуэле в марте 2024 года после того, как прокуратура выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро.

https://ria.ru/20240706/baza-1957803733.html

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венесуэла

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в мире, аргентина, венесуэла, каракас, николас мадуро