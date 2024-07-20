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Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище - РИА Новости, 20.07.2024
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17:05 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/vandalizm-1960938197.html
Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище
Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище - РИА Новости, 20.07.2024
Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище
Несколько могильных плит на кладбище в Махачкале пострадали в результате неумышленного наезда автомобиля, у которого лопнуло колесо, никакого акта вандализма не РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:05
2024-07-20T17:05
происшествия
махачкала
россия
кирилл кабанов
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Несколько могильных плит на кладбище в Махачкале пострадали в результате неумышленного наезда автомобиля, у которого лопнуло колесо, никакого акта вандализма не было, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов. В субботу член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов написал в своем Telegram-канале со ссылкой на "источники, заслуживающие доверия", что на интернациональном кладбище в Махачкале "совершен акт вандализма в секции еврейских захоронений", и выложил фотографии нескольких поврежденных могильных плит. "Никакого вандализма не было. Банальное ДТП. У машины лопнуло колесо, ее занесло, и машина наехала на надмогильные плиты. Водитель не скрывался. Он обязуется все восстановить", – сказал Сагитов. По его словам, сумма ущерба установлена, уже проводятся работы оп восстановлению поврежденных надгробий.
https://ria.ru/20240719/prigovor-1960758541.html
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происшествия, махачкала, россия, кирилл кабанов
Происшествия, Махачкала, Россия, Кирилл Кабанов
Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище

Сагитов: на еврейском кладбище не было акта вандализма, на плиты наехало авто

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Несколько могильных плит на кладбище в Махачкале пострадали в результате неумышленного наезда автомобиля, у которого лопнуло колесо, никакого акта вандализма не было, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов.
В субботу член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов написал в своем Telegram-канале со ссылкой на "источники, заслуживающие доверия", что на интернациональном кладбище в Махачкале "совершен акт вандализма в секции еврейских захоронений", и выложил фотографии нескольких поврежденных могильных плит.
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"Никакого вандализма не было. Банальное ДТП. У машины лопнуло колесо, ее занесло, и машина наехала на надмогильные плиты. Водитель не скрывался. Он обязуется все восстановить", – сказал Сагитов.
По его словам, сумма ущерба установлена, уже проводятся работы оп восстановлению поврежденных надгробий.
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