https://ria.ru/20240720/vandalizm-1960938197.html

Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище

Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище - РИА Новости, 20.07.2024

Мэрия Махачкалы опровергла информацию о вандализме на еврейском кладбище

Несколько могильных плит на кладбище в Махачкале пострадали в результате неумышленного наезда автомобиля, у которого лопнуло колесо, никакого акта вандализма не РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:05

2024-07-20T17:05

2024-07-20T17:05

происшествия

махачкала

россия

кирилл кабанов

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Несколько могильных плит на кладбище в Махачкале пострадали в результате неумышленного наезда автомобиля, у которого лопнуло колесо, никакого акта вандализма не было, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов. В субботу член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов написал в своем Telegram-канале со ссылкой на "источники, заслуживающие доверия", что на интернациональном кладбище в Махачкале "совершен акт вандализма в секции еврейских захоронений", и выложил фотографии нескольких поврежденных могильных плит. "Никакого вандализма не было. Банальное ДТП. У машины лопнуло колесо, ее занесло, и машина наехала на надмогильные плиты. Водитель не скрывался. Он обязуется все восстановить", – сказал Сагитов. По его словам, сумма ущерба установлена, уже проводятся работы оп восстановлению поврежденных надгробий.

https://ria.ru/20240719/prigovor-1960758541.html

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происшествия, махачкала, россия, кирилл кабанов