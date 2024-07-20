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В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века - РИА Новости, 20.07.2024
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18:40 20.07.2024 (обновлено: 21:33 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/usadba-1960950100.html
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века - РИА Новости, 20.07.2024
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:40
2024-07-20T21:33
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook*."Несанкционированный снос дома Зеленских, по адресу улица (Александра. — Прим. ред.) Конисского, 22, построенного в 1890 году. Департамент изучает все возможные законные шаги и меры реагирования", — говорится в публикации.Также там назвали снос здания "циничным и дерзким преступлением", поскольку на днях, как они утверждают, общественная организация "Наследие Киев" подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе статуса достопримечательности.Украинский "24 канал" сообщает, что на этом месте планируют строительство ЖК "Тургеневъ". В свою очередь телеканал "Общественное" передает, что после инцидента около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. Они держали плакаты с надписями "достаточно разрушать Киев", "нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу".Полиция Киева взялась за расследование инцидента и завела уголовное дело.По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 год в здании проживала семья состоятельных мещан Зеленских.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, киев, россия
Происшествия, Киев, Россия
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века

В центре Киева экскаваторами снесли усадьбу Зеленских конца XIX века

© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрацииВ центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook*.
"Несанкционированный снос дома Зеленских, по адресу улица (Александра. — Прим. ред.) Конисского, 22, построенного в 1890 году. Департамент изучает все возможные законные шаги и меры реагирования", — говорится в публикации.
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрацииИсторическая усадьба Зеленских конца XIX века в центре Киева
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века в центре Киева - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века в центре Киева
Также там назвали снос здания "циничным и дерзким преступлением", поскольку на днях, как они утверждают, общественная организация "Наследие Киев" подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе статуса достопримечательности.
Украинский "24 канал" сообщает, что на этом месте планируют строительство ЖК "Тургеневъ". В свою очередь телеканал "Общественное" передает, что после инцидента около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. Они держали плакаты с надписями "достаточно разрушать Киев", "нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу".
Полиция Киева взялась за расследование инцидента и завела уголовное дело.
По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 год в здании проживала семья состоятельных мещан Зеленских.
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В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады
30 апреля, 17:07
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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