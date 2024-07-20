https://ria.ru/20240720/usadba-1960950100.html

В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века

В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века - РИА Новости, 20.07.2024

В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века

В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:40

2024-07-20T18:40

2024-07-20T21:33

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook*."Несанкционированный снос дома Зеленских, по адресу улица (Александра. — Прим. ред.) Конисского, 22, построенного в 1890 году. Департамент изучает все возможные законные шаги и меры реагирования", — говорится в публикации.Также там назвали снос здания "циничным и дерзким преступлением", поскольку на днях, как они утверждают, общественная организация "Наследие Киев" подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе статуса достопримечательности.Украинский "24 канал" сообщает, что на этом месте планируют строительство ЖК "Тургеневъ". В свою очередь телеканал "Общественное" передает, что после инцидента около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. Они держали плакаты с надписями "достаточно разрушать Киев", "нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу".Полиция Киева взялась за расследование инцидента и завела уголовное дело.По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 год в здании проживала семья состоятельных мещан Зеленских.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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происшествия, киев, россия