В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
В центре Киева экскаваторами снесли усадьбу Зеленских конца XIX века
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрацииВ центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook*.
"Несанкционированный снос дома Зеленских, по адресу улица (Александра. — Прим. ред.) Конисского, 22, построенного в 1890 году. Департамент изучает все возможные законные шаги и меры реагирования", — говорится в публикации.
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрацииИсторическая усадьба Зеленских конца XIX века в центре Киева
© Фото : Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века в центре Киева
Также там назвали снос здания "циничным и дерзким преступлением", поскольку на днях, как они утверждают, общественная организация "Наследие Киев" подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе статуса достопримечательности.
Украинский "24 канал" сообщает, что на этом месте планируют строительство ЖК "Тургеневъ". В свою очередь телеканал "Общественное" передает, что после инцидента около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. Они держали плакаты с надписями "достаточно разрушать Киев", "нет произволу Киевсовета", "Новый муравейник не приблизит победу".
Полиция Киева взялась за расследование инцидента и завела уголовное дело.
По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 год в здании проживала семья состоятельных мещан Зеленских.
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