https://ria.ru/20240720/ulitsy-1960858538.html
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными - РИА Новости, 20.07.2024
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными
Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве". РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:46
2024-07-20T00:46
2024-07-20T11:43
москва
городское хозяйство москвы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960894111_0:59:3312:1922_1920x0_80_0_0_5a9f70fafafc8a84774bf4de3bd4ef24.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве". Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение закрыто с 6.00 20 июля до 23.59 21 июля на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках. На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организовано двустороннее движение. С 00.00 19 июля до 23.59 21 июля запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а также в переулках Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный. Также в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов.
https://ria.ru/20240719/vystavka-1960736025.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960894111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36c1ca89801918b2b5e1881ffc4940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными
Ряд улиц в центре Москвы в выходные станут пешеходными из-за фестиваля
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве".
Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение закрыто с 6.00 20 июля до 23.59 21 июля на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.
На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организовано двустороннее движение. С 00.00 19 июля до 23.59 21 июля запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а также в переулках Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный.
Также в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов.