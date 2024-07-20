Рейтинг@Mail.ru
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 20.07.2024 (обновлено: 11:43 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ulitsy-1960858538.html
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными - РИА Новости, 20.07.2024
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными
Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве". РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:46
2024-07-20T11:43
москва
городское хозяйство москвы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960894111_0:59:3312:1922_1920x0_80_0_0_5a9f70fafafc8a84774bf4de3bd4ef24.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве". Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение закрыто с 6.00 20 июля до 23.59 21 июля на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках. На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организовано двустороннее движение. С 00.00 19 июля до 23.59 21 июля запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а также в переулках Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный. Также в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов.
https://ria.ru/20240719/vystavka-1960736025.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960894111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36c1ca89801918b2b5e1881ffc4940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными

Ряд улиц в центре Москвы в выходные станут пешеходными из-за фестиваля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа Большой Никитской улице в Москве
На Большой Никитской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
На Большой Никитской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве".
Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение закрыто с 6.00 20 июля до 23.59 21 июля на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.
На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организовано двустороннее движение. С 00.00 19 июля до 23.59 21 июля запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а также в переулках Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный.
Также в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов.
Женщина гладит собаку на выставке-пристройстве животных - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов
Вчера, 14:53
 
МоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала