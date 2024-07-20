https://ria.ru/20240720/ulitsy-1960858538.html

Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными

Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными - РИА Новости, 20.07.2024

Ряд улиц в центре Москвы в эти выходные станут пешеходными

Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве". РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:46

2024-07-20T00:46

2024-07-20T11:43

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд улиц в центре столицы в эти выходные станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Лето в Москве". Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение закрыто с 6.00 20 июля до 23.59 21 июля на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Газетном переулке, а также на прилегающих к ним улицах и переулках. На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организовано двустороннее движение. С 00.00 19 июля до 23.59 21 июля запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а также в переулках Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный. Также в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, городское хозяйство москвы, общество