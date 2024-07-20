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На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии - РИА Новости, 20.07.2024
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16:09 20.07.2024 (обновлено: 16:11 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960929667.html
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии - РИА Новости, 20.07.2024
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии
Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило, что сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:09
2024-07-20T16:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило, что сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината. "В пятницу состоялась массовая проверка ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред). Из-за действий ТЦК, часть персонала не смогла добраться до рабочего места, в результате, не удалось выполнить своевременный прием-передачу рабочей смены, произошла остановка одного из ключевых агрегатов прокатного производства и предприятие понесло потери по производству проката", - говорится в сообщении, опубликованном на странице комбината в социальной сети Facebook*. На предприятии действия военных комиссариатов назвали демотивирующими и угрожающими остановкой производственных подразделений. В компании при этом отметили, что процесс бронирования сотрудников происходит в соответствии с законодательством. Кроме того, по данным комбината, 3000 сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" уже служат в рядах ВСУ, а 167 из них погибли. Директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии

"АрселорМиттал Кривой Рог": проверка военкомата сорвала производственный процесс

CC BY-SA 4.0 / WDKeeper / Здание отдела кадров АрселорМиттал Кривой РогГорно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог"
Горно-металлургическое предприятие Украины АрселорМиттал Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
CC BY-SA 4.0 / WDKeeper / Здание отдела кадров АрселорМиттал Кривой Рог
Горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило, что сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината.
"В пятницу состоялась массовая проверка ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред). Из-за действий ТЦК, часть персонала не смогла добраться до рабочего места, в результате, не удалось выполнить своевременный прием-передачу рабочей смены, произошла остановка одного из ключевых агрегатов прокатного производства и предприятие понесло потери по производству проката", - говорится в сообщении, опубликованном на странице комбината в социальной сети Facebook*.
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На предприятии действия военных комиссариатов назвали демотивирующими и угрожающими остановкой производственных подразделений. В компании при этом отметили, что процесс бронирования сотрудников происходит в соответствии с законодательством.
Кроме того, по данным комбината, 3000 сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" уже служат в рядах ВСУ, а 167 из них погибли.
Директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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