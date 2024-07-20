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Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности - РИА Новости, 20.07.2024
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15:05 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960918639.html
Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности
Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности - РИА Новости, 20.07.2024
Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Украины со стороны Германии вопросом исторической ответственности для его страны. Его речь транслировал в прямом... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:05
2024-07-20T15:05
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Украины со стороны Германии вопросом исторической ответственности для его страны. Его речь транслировал в прямом эфире немецкий телеканал Phoenix. По мнению канцлера, в 2024 году ФРГ не может отмечать сегодняшнее 20 июля без воспоминаний "о храбрых гражданах Украины, которые более двух лет сопротивляются преступной российской агрессивной войне". &quot;Уже только из чувства ответственности перед собственной историей в этом случае для Германии возможен лишь один вариант: (быть) на стороне Украины&quot;, - заявил Шольц, выступая в Мемориальном центре немецкого Сопротивления в Берлине в субботу по случаю 80-й годовщины неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html
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германия, украина, россия, олаф шольц, в мире
Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, В мире
Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности

Шольц назвал поддержку Киева вопросом исторической ответственности для Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Украины со стороны Германии вопросом исторической ответственности для его страны. Его речь транслировал в прямом эфире немецкий телеканал Phoenix.
По мнению канцлера, в 2024 году ФРГ не может отмечать сегодняшнее 20 июля без воспоминаний "о храбрых гражданах Украины, которые более двух лет сопротивляются преступной российской агрессивной войне".
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"Уже только из чувства ответственности перед собственной историей в этом случае для Германии возможен лишь один вариант: (быть) на стороне Украины", - заявил Шольц, выступая в Мемориальном центре немецкого Сопротивления в Берлине в субботу по случаю 80-й годовщины неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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