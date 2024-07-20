https://ria.ru/20240720/ukraina-1960913354.html

"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа

"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа - РИА Новости, 20.07.2024

"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа

Украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:26

2024-07-20T14:26

2024-07-20T19:25

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Вчера вечером Трамп объявил, что позвонил Зеленскому, чтобы сказать ему, что он немедленно "прекратит войну" на Украине, как только будет избран! <…> Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге!" — написал он.По словам политика, для французов такой сценарий тоже будет хорошим, так как Париж перестанет разрушать себя."Жаль, что для этого нам нужен Трамп, когда мы сами должны выбирать мир, <...> но нами руководят предатели, служащие НАТО и войне", — резюмировал он.Ранее в субботу Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну".Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.На днях, выступая на съезде Республиканской партии, политик пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы нынешним президентом США был он, а не Джо Байден. Политик также утверждал, что в случае своего переизбрания намерен добиться мира всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960908203.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html

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