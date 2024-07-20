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"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 20.07.2024 (обновлено: 19:25 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960913354.html
"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа
"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа - РИА Новости, 20.07.2024
"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа
Украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:26
2024-07-20T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
флориан филиппо
джо байден
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Вчера вечером Трамп объявил, что позвонил Зеленскому, чтобы сказать ему, что он немедленно "прекратит войну" на Украине, как только будет избран! &lt;…&gt; Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге!" — написал он.По словам политика, для французов такой сценарий тоже будет хорошим, так как Париж перестанет разрушать себя."Жаль, что для этого нам нужен Трамп, когда мы сами должны выбирать мир, &lt;...&gt; но нами руководят предатели, служащие НАТО и войне", — резюмировал он.Ранее в субботу Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну".Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.На днях, выступая на съезде Республиканской партии, политик пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы нынешним президентом США был он, а не Джо Байден. Политик также утверждал, что в случае своего переизбрания намерен добиться мира всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960908203.html
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html
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в мире, украина, франция, флориан филиппо, джо байден, нато, дональд трамп, патриот, сша, президентские выборы в сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Джо Байден, НАТО, Дональд Трамп, Патриот, США, Президентские выборы в США, Владимир Зеленский
"Будет в восторге". Во Франции высказались об Украине после слов Трампа

Филиппо: украинцы будут в восторге от начала Трампом мирных переговоров

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии США, бывший президент страны Дональд Трамп выступает во время съезда партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии США, бывший президент страны Дональд Трамп выступает во время съезда партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии США, бывший президент страны Дональд Трамп выступает во время съезда партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Вчера вечером Трамп объявил, что позвонил Зеленскому, чтобы сказать ему, что он немедленно "прекратит войну" на Украине, как только будет избран! <…> Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге!" — написал он.
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Зеленский назвал Трампа президентом США
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По словам политика, для французов такой сценарий тоже будет хорошим, так как Париж перестанет разрушать себя.
"Жаль, что для этого нам нужен Трамп, когда мы сами должны выбирать мир, <...> но нами руководят предатели, служащие НАТО и войне", — резюмировал он.
Ранее в субботу Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну".
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Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.
На днях, выступая на съезде Республиканской партии, политик пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы нынешним президентом США был он, а не Джо Байден. Политик также утверждал, что в случае своего переизбрания намерен добиться мира всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияФлориан ФилиппоДжо БайденНАТОДональд ТрампПатриотСШАПрезидентские выборы в СШАВладимир Зеленский
 
 
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