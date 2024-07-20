https://ria.ru/20240720/ukraina-1960907729.html

В Пентагоне оценили возможность остановить конфликт на Украине за 24 часа

В Пентагоне оценили возможность остановить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 20.07.2024

В Пентагоне оценили возможность остановить конфликт на Украине за 24 часа

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что будет здорово, если бывший президент США Дональд Трамп сможет остановить... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:28

2024-07-20T13:28

2024-07-20T13:46

украина

россия

сша

дональд трамп

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что будет здорово, если бывший президент США Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания. Видео опубликовано телеканалом Fox News."Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово", - сказал Браун на форуме безопасности в городе Аспен, отвечая на вопрос, реально ли выполнить обещание Трампа оставить конфликт за 24 часа.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240717/otkaz-1960182291.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, дональд трамп, нато, в мире