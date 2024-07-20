В Пентагоне оценили возможность остановить конфликт на Украине за 24 часа
Браун: будет здорово, если Трамп остановит конфликт на Украине за 24 часа
© AP Photo / John LocherДональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что будет здорово, если бывший президент США Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания. Видео опубликовано телеканалом Fox News.
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"Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово", - сказал Браун на форуме безопасности в городе Аспен, отвечая на вопрос, реально ли выполнить обещание Трампа оставить конфликт за 24 часа.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.