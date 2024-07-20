https://ria.ru/20240720/ukraina-1960876600.html

Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион

Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион - РИА Новости, 20.07.2024

Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион

Часть камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион не работала, заявил глава МВД Игорь Клименко, его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:41

2024-07-20T08:41

2024-07-20T10:11

ирина фарион

игорь клименко

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Часть камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион не работала, заявил глава МВД Игорь Клименко, его слова приводит "Страна.ua"."Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — сказал он.Клименко указал, что это связано с плановым отключением света.Накануне на Фарион было совершено покушение. Ей выстрелили в висок. Через несколько часов после нападения она умерла в больнице.Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960874139.html

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ирина фарион, игорь клименко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины