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На Украине назвали главные версии убийства Фарион - РИА Новости, 20.07.2024
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08:15 20.07.2024 (обновлено: 11:27 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960874139.html
На Украине назвали главные версии убийства Фарион
На Украине назвали главные версии убийства Фарион - РИА Новости, 20.07.2024
На Украине назвали главные версии убийства Фарион
Украинские правоохранители рассматривают несколько версий убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:15
2024-07-20T11:27
в мире
украина
ирина фарион
игорь клименко
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинские правоохранители рассматривают несколько версий убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram-канале."Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион", — написал он.Клименко не исключил, что убийство носит заказной характер.Глава МВД рассказал также, что на месте нападения не работала часть камер наблюдения. По его словам, это связано с плановым отключением света.Накануне вечером в Ирину Фарион стреляли во Львове. Она получила пулевое ранение в голову и спустя несколько часов умерла в больнице. Нападавший скрылся, его пока не нашли.Экс-депутат известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html
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в мире, украина, ирина фарион, игорь клименко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ирина Фарион, Игорь Клименко, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине назвали главные версии убийства Фарион

Глава МВД Украины Клименко назвал основные версии убийства Фарион

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Фарион. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинские правоохранители рассматривают несколько версий убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram-канале.
"Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион", — написал он.
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Клименко не исключил, что убийство носит заказной характер.
Глава МВД рассказал также, что на месте нападения не работала часть камер наблюдения. По его словам, это связано с плановым отключением света.
Накануне вечером в Ирину Фарион стреляли во Львове. Она получила пулевое ранение в голову и спустя несколько часов умерла в больнице. Нападавший скрылся, его пока не нашли.
Экс-депутат известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации".
В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
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В миреУкраинаИрина ФарионИгорь КлименкоСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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