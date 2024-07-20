https://ria.ru/20240720/ukraina-1960873375.html

Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Конотопском районе Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:57

2024-07-20T07:57

2024-07-20T07:57

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Конотопском районе Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", поврежден "энергообъект на Конотопщине Сумской области".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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