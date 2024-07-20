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Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Конотопском районе Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:57
2024-07-20T07:57
2024-07-20T07:57
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Конотопском районе Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", поврежден "энергообъект на Конотопщине Сумской области".
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сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области
"Общественное": в Сумской области повредили объект энергетической инфраструктуры