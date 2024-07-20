https://ria.ru/20240720/ukraina-1960873009.html
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника - РИА Новости, 20.07.2024
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника
Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины о настроениях ключевых европейских союзников, пишет Conversation. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:50
2024-07-20T07:50
2024-07-20T07:54
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины о настроениях ключевых европейских союзников, пишет Conversation."В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США", — говорится в статье.Авторы отмечают, что в результате вероятного сокращения военной помощи Киеву со стороны Германии и победы Трампа на выборах Владимир Зеленский начал понимать, какое послание ему отправили."Теперь он осознает, что время переговоров с Россией, возможно, приближается", — говорится в публикации.Ранее правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025 год, в рамках которого на военную поддержку Украины предусматривается выделить четыре миллиарда евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Трамп заявлял, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.
https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника
Conversation: сокращение Германией помощи Украине станет тревожным сигналом