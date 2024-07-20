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На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 20.07.2024 (обновлено: 07:54 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960873009.html
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника - РИА Новости, 20.07.2024
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника
Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины о настроениях ключевых европейских союзников, пишет Conversation. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:50
2024-07-20T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
киев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины о настроениях ключевых европейских союзников, пишет Conversation."В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США", — говорится в статье.Авторы отмечают, что в результате вероятного сокращения военной помощи Киеву со стороны Германии и победы Трампа на выборах Владимир Зеленский начал понимать, какое послание ему отправили."Теперь он осознает, что время переговоров с Россией, возможно, приближается", — говорится в публикации.Ранее правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025 год, в рамках которого на военную поддержку Украины предусматривается выделить четыре миллиарда евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Трамп заявлял, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.
https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html
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в мире, германия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника

Conversation: сокращение Германией помощи Украине станет тревожным сигналом

© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины о настроениях ключевых европейских союзников, пишет Conversation.
"В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США", — говорится в статье.
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Авторы отмечают, что в результате вероятного сокращения военной помощи Киеву со стороны Германии и победы Трампа на выборах Владимир Зеленский начал понимать, какое послание ему отправили.
«
"Теперь он осознает, что время переговоров с Россией, возможно, приближается", — говорится в публикации.
Ранее правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025 год, в рамках которого на военную поддержку Украины предусматривается выделить четыре миллиарда евро, что в два раза меньше, чем в текущем году.
Трамп заявлял, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому.
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