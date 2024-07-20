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Политолог рассказал, когда проведут реальные переговоры по Украине - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960872807.html
Политолог рассказал, когда проведут реальные переговоры по Украине
Политолог рассказал, когда проведут реальные переговоры по Украине - РИА Новости, 20.07.2024
Политолог рассказал, когда проведут реальные переговоры по Украине
Позиции России и Запада в отношении создавшегося кризиса на Украине на данный момент непримиримы, реальные переговоры станут возможны после кризисной ситуации,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:42
2024-07-20T07:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
александр бедрицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Позиции России и Запада в отношении создавшегося кризиса на Украине на данный момент непримиримы, реальные переговоры станут возможны после кризисной ситуации, грозящей скатыванием к глобальном конфликту, считает политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, назвав состоявшуюся беседу "очень хорошей". По словам экс-президента, в случае победы на президентских выборах в США в ноябре он "принесет мир и прекратит войну". Политолог отметил, что усилившиеся позиции кандидата в президенты США Трампа после неудачного покушения на него "напрягли" киевские власти, но активность Зеленского при этом продолжается. "В Киеве напряглись безусловно, потому Зеленский - креатура клана Байденов, даже не демократической партии, а именно клана Байденов. Но Зеленский продолжает активничать, но я не совсем понимаю – на кого направлена эта риторика – о том, что надо провести второй "саммит мира", сделать так, чтобы представители России там присутствовали. И с другой стороны, чтобы обсуждалась повестка, которую предлагает сам Зеленский. В данном случае , такая риторика не пройдет, потому что одно дело – договариваться с американцами и европейцами или с НАТО, и совсем другое – попытаться привлечь к переговорам Россию. С такой риторикой это сделать невозможно", - сказал Бедрицкий. Эксперт считает невозможными переговоры, которые всерьез положили бы конец военным действиям при существующей ситуации по двум причинам. "При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более они невозможны с Зеленским и его окружением. Зеленский не является стороной переговоров, нужны новые люди, это первое. А во-вторых, сейчас позиции непримиримые – это отражено в декларации саммита НАТО и в позиции США и отдельных европейских стран. Никто с нами договариваться всерьез, учитывая наши интересы, не собирается. Поэтому действительно серьезные переговоры, на которых будет что-то решаться, возможны только после серьезного кризиса. Этот кризис невозможно имитировать. Это будет грозить соскальзыванием в большую войну и не факт, что этого удастся избежать. Но без подобной встряски, по крайней мере до периода смены элит в США октября-ноября этого года они в принципе невозможны" , - сказал Бедрицикй. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, александр бедрицкий, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Александр Бедрицкий, НАТО
Политолог рассказал, когда проведут реальные переговоры по Украине

Бедрицкий: переговоры по Украине возможны только после серьезного кризиса

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Позиции России и Запада в отношении создавшегося кризиса на Украине на данный момент непримиримы, реальные переговоры станут возможны после кризисной ситуации, грозящей скатыванием к глобальном конфликту, считает политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, назвав состоявшуюся беседу "очень хорошей". По словам экс-президента, в случае победы на президентских выборах в США в ноябре он "принесет мир и прекратит войну".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Политолог отметил, что усилившиеся позиции кандидата в президенты США Трампа после неудачного покушения на него "напрягли" киевские власти, но активность Зеленского при этом продолжается.
Киеве напряглись безусловно, потому Зеленский - креатура клана Байденов, даже не демократической партии, а именно клана Байденов. Но Зеленский продолжает активничать, но я не совсем понимаю – на кого направлена эта риторика – о том, что надо провести второй "саммит мира", сделать так, чтобы представители России там присутствовали. И с другой стороны, чтобы обсуждалась повестка, которую предлагает сам Зеленский. В данном случае , такая риторика не пройдет, потому что одно дело – договариваться с американцами и европейцами или с НАТО, и совсем другое – попытаться привлечь к переговорам Россию. С такой риторикой это сделать невозможно", - сказал Бедрицкий.
Эксперт считает невозможными переговоры, которые всерьез положили бы конец военным действиям при существующей ситуации по двум причинам.
"При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более они невозможны с Зеленским и его окружением. Зеленский не является стороной переговоров, нужны новые люди, это первое. А во-вторых, сейчас позиции непримиримые – это отражено в декларации саммита НАТО и в позиции США и отдельных европейских стран. Никто с нами договариваться всерьез, учитывая наши интересы, не собирается. Поэтому действительно серьезные переговоры, на которых будет что-то решаться, возможны только после серьезного кризиса. Этот кризис невозможно имитировать. Это будет грозить соскальзыванием в большую войну и не факт, что этого удастся избежать. Но без подобной встряски, по крайней мере до периода смены элит в США октября-ноября этого года они в принципе невозможны" , - сказал Бедрицикй.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлександр БедрицкийНАТО
 
 
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