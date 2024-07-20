https://ria.ru/20240720/ukraina-1960869775.html
В Совфеде сравнили киевский режим с треш-стримерами
В Совфеде сравнили киевский режим с треш-стримерами - РИА Новости, 20.07.2024
В Совфеде сравнили киевский режим с треш-стримерами
Киевские власти все больше напоминают треш-стримеров, устраивая обстрелы мирных регионов ради западных донатов, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:27
2024-07-20T06:27
2024-07-20T06:42
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в мире
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игорь кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Киевские власти все больше напоминают треш-стримеров, устраивая обстрелы мирных регионов ради западных донатов, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Враги для собственного народа, засевшие на Банковой, все больше напоминают треш-стримеров, которые устраивают трагедии - обстрелы мирных российских регионов - чуть ли не в прямых эфирах ради западных донатов. Но их проблема в том, что американские и европейские хозяева уже пресытились этой игрой и думают, как бы выйти из нее с наименьшими потерями", - сказал Кастюкевич. По его словам, режиму Владимира Зеленского нужна только красивая картинка для предъявления западным кураторам, и чем "ужаснее" и красочнее она будет, тем лучше. "Поэтому, до отхода практически во всех городах и населенных пунктах они использовали тактику "живого щита" из местных жителей и устраивали грязные провокации, в которых потом обвиняли Россию", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, херсонская область , игорь кастюкевич, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Владимир Зеленский, Украина
В Совфеде сравнили киевский режим с треш-стримерами
Сенатор Кастюкевич: Киев устраивает обстрелы мирных регионов ради донатов Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Киевские власти все больше напоминают треш-стримеров, устраивая обстрелы мирных регионов ради западных донатов, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Враги для собственного народа, засевшие на Банковой, все больше напоминают треш-стримеров, которые устраивают трагедии - обстрелы мирных российских регионов - чуть ли не в прямых эфирах ради западных донатов. Но их проблема в том, что американские и европейские хозяева уже пресытились этой игрой и думают, как бы выйти из нее с наименьшими потерями", - сказал Кастюкевич.
По его словам, режиму Владимира Зеленского
нужна только красивая картинка для предъявления западным кураторам, и чем "ужаснее" и красочнее она будет, тем лучше.
"Поэтому, до отхода практически во всех городах и населенных пунктах они использовали тактику "живого щита" из местных жителей и устраивали грязные провокации, в которых потом обвиняли Россию", - подчеркнул сенатор.