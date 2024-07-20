https://ria.ru/20240720/ukraina-1960865298.html

В Киеве заявили, что украинская артиллерия будет совместима с НАТО

В Киеве заявили, что украинская артиллерия будет совместима с НАТО - РИА Новости, 20.07.2024

В Киеве заявили, что украинская артиллерия будет совместима с НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинская артиллерия будет совместима с НАТО, а киевские войска будут на втором месте по боеспособности в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:41

2024-07-20T03:41

2024-07-20T07:01

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинская артиллерия будет совместима с НАТО, а киевские войска будут на втором месте по боеспособности в альянсе, в котором страна не состоит. "Состояние нашего артиллерийского оружия будет совместимо с НАТО, наши войска будут самой боеспособной армией НАТО после США, а восточный фланг (альянса - ред.) будет чувствовать себя гораздо безопаснее после тренировки и усиления украинскими военными. Они гораздо круче, чем о них думают", - написал он в социальной сети Reddit. Кулеба также заявил, что Киев якобы уже "обеспечивает важную добавленную стоимость НАТО": военные альянса активно учатся на опыте украинских военных, и Киев, по его словам, уже обеспечил ряд изменений в "стандарты и практики" НАТО. "Мы делимся своим опытом с нашими партнерами в НАТО... Но мы были бы гораздо эффективнее в усилении альянса в качестве члена НАТО", - отметил он. Говоря о Будапештском меморандуме, заключенном в 1994 году, Кулеба назвал отказ Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности "стратегической ошибкой". "Честно говоря, это была стратегическая ошибка, которая, наряду с другими, привела нас к тому, что мы имеем сегодня... Оглядываясь назад, становится ясно, что после окончания холодной войны разоружать следовало Россию, а не Украину. Я мог бы спорить о том, что сегодня США задолжали нам поддержку за то, что много лет назад мы лишились ядерного защитного щита, но, думаю, это не продается", - написал он. Отвечая на вопрос о том, когда Украина присоединится к ЕС, Кулеба заявил, что самое важное - это то, что переговоры о присоединении начались, и этот процесс уже "необратим". По его мнению, самым сложным в переговорах станет обсуждение вопросов, связанных с сельским хозяйством. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий кулеба, нато, евросоюз