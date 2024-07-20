https://ria.ru/20240720/ukraina-1960857134.html

На Украине переквалифицировали дело о нападении на Фарион

На Украине переквалифицировали дело о нападении на Фарион - РИА Новости, 20.07.2024

На Украине переквалифицировали дело о нападении на Фарион

Национальная полиция Украины сообщила в Telegram-канале, что переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата Рады Ирину Фарион, теперь оно расследуется как РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:21

2024-07-20T00:21

2024-07-20T09:09

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила в Telegram-канале, что переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата Рады Ирину Фарион, теперь оно расследуется как дело о предумышленном убийстве, злоумышленник все еще не задержан. "Ирина Фарион, раненная сегодня во Львове, от полученных травм умерла в больнице. Преступление переквалифицировано на часть 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", — говорится в заявлении. Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная антироссийскими высказываниями экс-депутат Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.По словам руководителя анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, после чего она находилась в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи боролись за ее жизнь, ее состояние оценивалось как критическое, она находилась в коме.В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html

https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html

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в мире, львов, украина, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины