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В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа - РИА Новости, 20.07.2024
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04:53 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/ugrozy-1960866779.html
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа - РИА Новости, 20.07.2024
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа
Полиция в американском штате Флорида арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства бывшего президента США Дональда Трампа и номинанта на пост... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T04:53
2024-07-20T04:53
в мире
сша
пенсильвания
флорида
дональд трамп
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фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Полиция в американском штате Флорида арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства бывшего президента США Дональда Трампа и номинанта на пост вице-президента страны Джей-Ди Вэнса, а также членов их семей, говорится в заявлении правоохранителей. "В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах убийства после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что несколько жителей города также сообщили полицейским о своей обеспокоенности Вайсманом. Расследование, как заявили в полиции, было проведено совместно с Секретной службой США и местной прокуратурой. В четверг телеканал CNN сообщил, что власти США предъявили обвинения другому жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену. Угрозы убийства главы государства были опубликованы за несколько дней до покушения на Трампа во время его митинга в Пенсильвании. По версии Федерального бюро расследований США, данные дела не связаны между собой. Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что разведка США не исключают новых попыток покушения на Трампа в ближайшие недели. По данным издания, разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что якобы Иран активно работает над заговорами с целью убийства Трампа, вероятно, в преддверии ноябрьских выборов. При этом Тегеран ранее отверг все подобные обвинения, назвав их безосновательными и злонамеренными. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа

Полиция Флориды арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа

© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Полиция в американском штате Флорида арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства бывшего президента США Дональда Трампа и номинанта на пост вице-президента страны Джей-Ди Вэнса, а также членов их семей, говорится в заявлении правоохранителей.
"В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах убийства после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 08:00
Отмечается, что несколько жителей города также сообщили полицейским о своей обеспокоенности Вайсманом. Расследование, как заявили в полиции, было проведено совместно с Секретной службой США и местной прокуратурой.
В четверг телеканал CNN сообщил, что власти США предъявили обвинения другому жителю Флориды, который публично угрожал убийством президенту Джо Байдену. Угрозы убийства главы государства были опубликованы за несколько дней до покушения на Трампа во время его митинга в Пенсильвании. По версии Федерального бюро расследований США, данные дела не связаны между собой.
Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что разведка США не исключают новых попыток покушения на Трампа в ближайшие недели. По данным издания, разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что якобы Иран активно работает над заговорами с целью убийства Трампа, вероятно, в преддверии ноябрьских выборов. При этом Тегеран ранее отверг все подобные обвинения, назвав их безосновательными и злонамеренными.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреСШАПенсильванияФлоридаДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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