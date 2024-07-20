https://ria.ru/20240720/udmurtiya-1960896704.html
В Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.07.2024
В Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске, пассажиры доставлены в больницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:07
2024-07-20T12:07
2024-07-20T12:48
происшествия
ижевск
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ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске, пассажиры доставлены в больницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Удмуртии.По данным ведомства, утром 20 июля у дома под номером 273 на улице Удмуртской в Ижевске 40-летний водитель автобуса МАЗ, как предварительно установлено, не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством, врезался в опору линий электропередач с последующим столкновением с попутно двигающимся автобусом МАЗ."Шесть пассажиров маршрутного автобуса виновника происшествия доставлены в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
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ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске. Видео ГИБДД Удмуртии
Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске, проводится проверка, сообщает ГИБДД Удмуртии.
2024-07-20T12:07
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РИА Новости
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происшествия, ижевск, гибдд мвд рф
Происшествия, Ижевск, ГИБДД МВД РФ
В Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом