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Источник: при авиаударах на западе Йемена погибли два человека - РИА Новости, 20.07.2024
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19:19 20.07.2024 (обновлено: 20:32 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/udary-1960955142.html
Источник: при авиаударах на западе Йемена погибли два человека
Источник: при авиаударах на западе Йемена погибли два человека - РИА Новости, 20.07.2024
Источник: при авиаударах на западе Йемена погибли два человека
Два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде на западе Йемена, в которых йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило Израиль, заявил РИА... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:19
2024-07-20T20:32
в мире
йемен
ходейда (город)
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде на западе Йемена, в которых йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило Израиль, заявил РИА Новости источник в местных органах власти."Двое погибли, трое ранены в результате авиаударов по городу Ходейда", - сказал источник.Представитель хуситов Мухаммед Абдессалям сообщил в соцсети X, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию в Ходейде.По информации телеканала Al Arabiya, ВВС Израиля нанесли 10 авиаударов по Ходейде.Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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йемен
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в мире, йемен, ходейда (город), израиль
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль
Источник: при авиаударах на западе Йемена погибли два человека

При авиаударах по Ходейде на западе Йемена погибли два человека, трое ранены

© AFP 2024Авиаудар по городу Ходейда на западе Йемена
Авиаудар по городу Ходейда на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AFP 2024
Авиаудар по городу Ходейда на западе Йемена
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде на западе Йемена, в которых йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило Израиль, заявил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Двое погибли, трое ранены в результате авиаударов по городу Ходейда", - сказал источник.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
Представитель хуситов Мухаммед Абдессалям сообщил в соцсети X, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию в Ходейде.
По информации телеканала Al Arabiya, ВВС Израиля нанесли 10 авиаударов по Ходейде.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.
По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
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