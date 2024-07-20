https://ria.ru/20240720/trebovanie-1960949947.html

МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей

МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.07.2024

МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск ПАО "Московский кредитный банк" Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк), сумма заявленных требований составляет... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:36

2024-07-20T18:36

2024-07-20T19:01

москва

московский кредитный банк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск ПАО "Московский кредитный банк" Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк), сумма заявленных требований составляет более 11,4 миллиарда рублей, следует из электронной судебной картотеки. Заявление с требованиями в 11 448 138 003 рубля поступило в суд 17 июля, подробности и суть требований не разглашаются. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, "эти действия направлены на разблокировку замороженных активов". "Это стандартная история", - добавили в банке. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://ria.ru/20240508/aktivy-1944828311.html

https://ria.ru/20240524/aktivy-1948129564.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский кредитный банк, в мире