Рейтинг@Mail.ru
МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 20.07.2024 (обновлено: 19:01 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/trebovanie-1960949947.html
МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей
МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.07.2024
МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей
Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск ПАО "Московский кредитный банк" Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк), сумма заявленных требований составляет... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:36
2024-07-20T19:01
москва
московский кредитный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск ПАО "Московский кредитный банк" Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк), сумма заявленных требований составляет более 11,4 миллиарда рублей, следует из электронной судебной картотеки. Заявление с требованиями в 11 448 138 003 рубля поступило в суд 17 июля, подробности и суть требований не разглашаются. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, "эти действия направлены на разблокировку замороженных активов". "Это стандартная история", - добавили в банке. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
https://ria.ru/20240508/aktivy-1944828311.html
https://ria.ru/20240524/aktivy-1948129564.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский кредитный банк, в мире
Москва, Московский кредитный банк, В мире
МКБ потребовала в суде у Euroclear Bank более 11,4 миллиарда рублей

МКБ через суд Москвы требует у Euroclear Bank свыше 11,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды в Москве
Статуя богини Фемиды в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск ПАО "Московский кредитный банк" Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк), сумма заявленных требований составляет более 11,4 миллиарда рублей, следует из электронной судебной картотеки.
Заявление с требованиями в 11 448 138 003 рубля поступило в суд 17 июля, подробности и суть требований не разглашаются.
Евро - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Эксперт рассказал, сколько Euroclear может заработать на российских активах
8 мая, 23:13
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, "эти действия направлены на разблокировку замороженных активов". "Это стандартная история", - добавили в банке.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Юрист заявил о сложностях при участии клиентов Euroclear в обмене активов
24 мая, 14:25
 
МоскваМосковский кредитный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала